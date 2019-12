10 hábitos saudáveis pela manhã para colocar em prática em 2020

Ano novo, vida nova. Com a chegada de 2020, é natural que você se sinta mais motivado a adotar hábitos saudáveis. Mas esta disposição toda tende a passar rapidinho quando não estabelecemos um plano a seguir. Pensando nisso, separamos 8 passos para compor seu ritual matinal no ano que está chegando.

1. Não adie o despertador

Colocar o modo soneca é viciante para dormir alguns minutinhos a mais. Porém, começar o dia tarde só leva ao estresse pelamanhã. Portanto, quando o alarme disparar, tente colocar os pés no chão. Pesquisadores das universidades de Mannheim e Portland, nos Estados Unidos, concluíram que o hábito que torna as pessoas mais eficientes é muito simples: basta refletir sobre suas tarefas no trabalho logo pela manhã, avaliando prioridades e pensando naquelas que você precisa cumprir, planejando o seu dia.

2. Faça exercícios de respiração

É normal acordar já pensando nas tarefas que você enfrentará durante o dia, mas é importante lembrar que isso só gera mais ansiedade, e a nossa respiração muda de acordo com o nosso humor. Levamos mais tempo para inspirar e expirar quando estamos calmos e, quando estamos nervosos, aumentamos a frequência. Dessa forma, controlar a respiração também é uma forma de diminuir o estresse e a ansiedade.

3. Luz natural

Ao acordar, abra imediatamente as cortinas! Isso irá ajudar seu cérebro a despertar (Foto: Getty Images)

Abra imediatamente as cortinas! Tomar um pouco de sol fará seu cérebro acordar e perceber que é hora de funcionar. Acordar no escuro nessas longas manhãs de inverno? Faça uma caminhada no meio da manhã, abra uma janela e tente o possível para obter um pouco de luz. Tomar sol eleva naturalmente o nível de serotonina no cérebro, o hormônio da felicidade, porque repõe nossa vitamina D, responsável pela sua liberação.

4. Alongue-se

Há vários benefícios em um alongamento matinal bem-feito. Ele melhora sua postura, circulação e pode ajudá-lo a liberar o estresse mental. Com o tempo, se você adotar esse hábito, aumentará sua amplitude de movimento, o que pode diminuir o risco de lesões e corrigir desequilíbrios musculares, de acordo com o Conselho Americano de Exercício.

5. Comece a meditar

“Considere definir o alarme de 10 a 15 minutos antes e medite”, recomenda Erin Stokes, médica naturopata e diretora médica da MegaFood. “A meditação demonstrou diminuir o estresse, melhorar a concentração e gerar uma sensação geral de bem-estar”. Se você não sabe por onde começar, que tal fazer o download de um aplicativo de meditação? Existem diversas opções gratuitas e pagas, com métodos variados para que você teste o que funciona para você.

6. Distancie-se do telefone

Muitos de nós alcançamos imediatamente uma tela assim que acordamos. E mesmo que seja uma obrigação verificar o celular, procure adiar o hábito por pelo menos 30 minutos ou o quanto for possível. “Quando acordamos de manhã e pegamos o telefone para ver uma lista de notificações, isso submete a experiência de ‘acordar’ em torno de um menu de ‘todas as coisas que perdi desde ontem'”, afirma Tristan Harris, ex-funcionário do Google da área de ética do design. Para facilitar esse novo ritual, pegue um despertador real e comece a carregar o telefone em outro local do quarto, ao invés de ao lado da cama.

7. Arrume a cama

Arrumar a roupa de cama todas as manhãs pode desencadear um efeito dominó para outras escolhas inteligentes e práticas positivas ao longo do dia. O famoso best-seller O Poder do Hábito, do escritor Charles Duhigg, afirma que fazer a cama diariamente está correlacionado com aumento da produtividade e maior sensação de bem-estar. “Claro que uma cama arrumada não vai transformar tudo da noite para o dia, mas essa pequena mudança inicial desencadeia reações que ajudam a surgirem outros bons hábitos”, conta Duhigg em seu livro.

8. Beba um pouco de água

Sempre dizemos, mas não custa repetir: beber água é extremamente importante para nossa saúde. Isso vale para o dia todo, mas especialmente pela manhã, quando você provavelmente estará desidratado após uma longa noite de sono. Portanto, adquira o hábito de beber pelo menos um copo de água na primeira meia hora em que estiver acordado para dar início a hidratação do dia.

9. Tome um café da manhã saudável

Você ficará chocado com a diferença que faz realmente abastecer seu organismo pela manhã. Um estudo realizado por pesquisadores da Universidade de Cardiff constatou que um café da manhã equilibrado todas as manhãs se relacionava diretamente com o sucesso acadêmico dos alunos. Consulte um nutricionista para definir as opções mais gostosas e nutritivas para você.

10. Movimente-se

Você não precisa correr uma maratona todas as manhãs, a não ser que deseje. Mas procure mexer o corpo ao levantar, seja com uma caminhada ao redor do quarteirão ou alguns polichinelos ao acordar. Colocar seu corpo em movimento é energizante, pode melhorar a tomada de decisões ao longo do dia e até ajudar a controlar sua pressão arterial.

