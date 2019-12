IML confirma que corpos encontrados em Sena Madureira são de jovens desaparecidos

Peritos do IML, que foram até Sena Madureira, confirmaram as mortes

Os dois jovens que desapareceram na última semana em Sena Madureira foram encontrados mortos, enterrados em uma cova, em uma área de mata na região do Segundo Distrito.

Amanda Paiva (14) e Tauan Araújo de Oliveira saíram de casa na sexta-feira (20) e não voltaram mais. Peritos do Instituto Médico Legal (IML), que foram até Sena Madureira, confirmaram a morte dos jovens.

A Polícia Militar iniciou as buscas e na manhã desta quinta-feira (26) encontrou os corpos no segundo distrito da cidade.

A mãe de Tauan disse que o último contato que teve com o filho foi na sexta-feira por volta das 21 horas – via telefone. “Ele disse que iria na casa de um amigo no Segundo Distrito e depois não me ligou mais. Estou desesperada”, contou ela ao repórter Aldejane Pinto, da Rádio Dimensão.

A polícia de Sena Madureira investiga o caso desde que soube do desaparecimento dos dois jovens.

