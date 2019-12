Namorada do jogador Hulk quebra o silêncio pela primeira vez

O bafafá polêmico envolvendo o jogador Hulk Paraíba e sua ex-mulher e a atual namorada, sobrinha da própria, veio à tona nos últimos dias e têm rendido grande polêmica. A problemática história do romance envolve sentimento de dupla traição, além de um processo de divórcio conturbado com a divisão de bens.

Camila Ângelo, atual namorada do jogador Hulk, escreveu uma carta para a tia, Iran, ex-mulher do jogador, e em divulgação concedida à jornalista e colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, a mulher quebrou o silêncio pela primeira vez sobre o caso e lamentou que “as circunstâncias não me permitem dizer pessoalmente” e, por isso, optou pela carta.

Elas, que possuíam uma relação verdadeira entre mãe e filha, hoje em dia convivem com o problema, e Camila alega que é “muito difícil encarar tudo isso” e que não imaginava que o relacionamento com Hulk pudesse, um dia, vir a rolar. “Tia Iran, primeiro quero te dizer que essa mensagem não é uma explicação ou justificativa de nada. Precisava vim aqui te falar algumas coisas que, infelizmente, as circunstâncias não me permitem dizer pessoalmente. Apesar de ser irrelevante pra você nesse momento, mas eu te amo muito e me importo com você, por esse motivo estou falando aqui”, disse.

“Está sendo muito difícil encarar tudo isso, mas eu não o faria se não fosse verdadeiro, não queria que fosse assim… juro … nunca imaginei que poderia acontecer, mas a gente não manda no coração, ninguém está imune ou isento de viver o maior dos sentimentos”, continuou ela, que aproveitou para destacar que sequer utilizou-se da fragilidade da parente para se promover.

“Outra coisa: em nenhum momento utilizei de alguma informação sobre o andamento da partilha para beneficiá-lo. Sei que você percebeu o meu distanciamento, que foi julgado muitas vezes como uma frieza no meu comportamento, mas acontece que eu não queria saber de nada justamente para que agora não houvesse comentários de que eu estaria levando conversas familiares. Sempre me mantive imparcial até porque esse é um problema apenas de vocês e na verdade torço para que seja breve e termine tudo bem”, acrescentou.

