Açougueiro reage a assalto e esfaqueia assaltante em Tarauacá

Um homem identificado pelas iniciais M. A. E . S , de 25 anos , realizou um assalto num mercantil de Tarauacá, cidade do interior do Acre, mas o desfecho não saiu com ele esperava. Na ação, o açougueiro reagiu e desferiu golpes de faca no criminoso.

Segundo informações da polícia, Marcelo chegou no local, sacou uma arma de fogo e rendeu o gerente, alguns funcionários e clientes da loja. Porém, um dos funcionários que trabalha no açougue do comércio aproveitou um descuido do criminoso e efetuou dois golpes de faca contra as costas e a barriga do assaltante.

Mesmo ferido, o criminoso subtraiu R$ 1.810 do mercantil e fugir do local do crime. Contudo, a guarnição da polícia militar conseguiu capturar o criminoso, recuperou o dinheiro e apreendeu a arma usada no assalto. Ele foi levado para o hospital da cidade e não corre risco de vida. A PM ainda informou que o homem, quando receber alta do hospital, será encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Tarauacá e ficará a disposição da justiça.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários