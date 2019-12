Acreana, Kelly Kley conquista vice-presidência no MDB Mulher em Brasília

A acreana Kelly Kley Saldanha, jornalista e cientista política, acaba de chegar a uma posição de liderança na qual nenhuma outra conterrânea ainda não chegou: a vice-presidência regional do MDB Nacional. Ela foi eleita em convenção nacional, na em Brasília, e deverá tomar posse nos primeiros dias do ano que vem como vice-presidente para a região Norte e integrante da chapa da presidente Fátima Lúcia Pelaes, socióloga e ex-deputada federal pelo Amapá, ex-secretária especial de Políticas para as Mulheres no governo de Michel Temer.

O MDB Mulher vai trabalhar uma candidatura feminina à presidência da República em 2022, disse Saldanha, que também vem a ser uma das colunistas sociais do ContilNet.

A posse será durante a primeira reunião ordinária da nova Executiva Nacional do MDB Mulher, no dia 22 de janeiro do próximo ano, em Brasília. A escolha aconteceu em reuniões de trabalho ocorridas com a participação da presidente nacional, Fátima Pelaes, e das vice-presidentes regionais e adjuntas, entre as quais a acreana Kelly Kley.

Para a reunião do dia 22, no ato de posse, como pauta, já estão previstas palestras da assessoria jurídica do Partido para informar sobre os estudos que vão balizar a criação do Instituto da Mulher do MDB e a apresentação do aplicativo virtual de comunicação interna do Núcleo. A Fundação Ulysses Guimarães vai apresentar o Programa FUG Lab, um treinamento digital que será oferecido à militância do MDB, em todo o Brasil, com foco no uso de redes sociais nas eleições municipais de 2020.

Fátima Pelaes foi eleita batendo chapa com a então presidente Regina Perondi, do Rio Grande do Sul, que concorria à reeleição. Do Acre, participaram da convenção as deputadas estaduais Antônia Sales e Meire Serafim e as servidoras públicas Viviane Maia, Simone Xavier, Ana Paula Bastos, Vania Farrapo e Maria de Nazaré Mesquita. As acreanas foram fundamentais para a eleição de Kelly Kley.

A vice-presidente regional eleita disse que a principal preocupação do MDB Mulher é com a estruturação do Partido e com as próximas eleições e de 2020. Kelly Saldanha afirmou que, logo após sua posse, vai percorrer todo o interior do Acre e a região Amazônia estruturando o MDB Mulher nos municípios.

O principal foco do segmento é as eleições de 2020 e de 2022, quando o MDB deverá ter candidatos próprios aos governos e ao Senado em todos os estados, além da presidência da República. A ideia é propor à direção do MDB nacional uma candidatura presidencial feminina e o nome mais avaliado entre as mulheres emedebistas na atualidade é o da senadora pelo Mato Grosso Simone Tebet. “Ela é uma grande senadora e uma militante do MDB exemplar. Eu teria muito orgulho de defender uma candidatura feminina à presidência da República, principalmente em se tratando de Simone Tebet”, disse.

Kelly Kley Saldanha afirmou ainda que, embora tenha havido muitas conquistas de mulheres na política, os espaços de poder feminino ainda são injustos em relação à proporção deste eleitorado no país. “Somos maioria em eleição, mas ainda minutas nos espaços de poder. Penso que precisamos trabalhar para pelo menos equalizar esta proporção com os homens, sem disputa de gênero, mas pelo debate democrático e pela organização”, disse. Delegação

