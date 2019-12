Acreana cria marca que transforma elementos da natureza em acessórios

Quem frequenta as tradicionais feiras de artesanato da Capital acreana com certeza já se deparou com os trabalhos de Edilaine Marques. Bióloga de formação, professora por vocação e artesã por talento, a acreana investiu no empreendedorismo em 2019 e o resultado foi a união entre natureza e produção artística.

Brincos e colares constituem o acervo da EcoArte, marca lançada pela bióloga unindo duas paixões: o artesanato e a ecologia. “Como sou apaixonada pela natureza, pela sua beleza, perfeição e poder, minha marca tem muito dessa minha paixão. Eu sempre quis que meu empreendimento levasse para as pessoas tudo isso que a natureza é. O ‘Eco’ da marca EcoArte vem de ‘Ecologia’, mas vem também do eco, que é a reflexão do som que se depara com uma barreira e logo em seguida chega aos nossos ouvidos”, destacou Edilaine.

INSPIRAÇÕES

Edilaine iniciou sua jornada no mercado de trabalho atuando com a docência na rede pública de ensino do Acre, onde trabalha especialmente com a Educação de Jovens e Adultos (EJA). Além da docência, a vontade de se expressar artisticamente foi tomando uma forma cada vez mais certa, até que veio um nome – EcoArte – e uma forma de transpor das ideias para a produção de fato.

Entre o acervo da EcoArte, composto por brinco e colares dos mais variados tamanhos e formas, está uma variedade de cores sempre entrelaçadas pelo característico verde amazônico, além de pinturas e detalhes que remetem à floresta, ao mar e ao movimento feminista.

“A natureza é sempre minha maior inspiração, com suas florestas, seus rios e seus povos. A temática feminista também faz parte das minhas criações. Meu público é feminino, então as mulheres me ensinam e me inspiram o tempo inteiro”, afirmou a criadora da marca.

EMPREENDEDORISMO FEMININO

Para Edilaine, além da união de paixões, do fazer artístico e da margem de lucro, outro fator também foi decisivo para o lançamento da EcoArte – o papel da mulher no mundo empreendedor, que, infelizmente, ainda é avaliado duramente graças ao preconceito e machismo que regem a área.

De acordo com a artesã, testemunhar a criação de novos empreendimentos por mulheres é motivo para muita alegria: “Nós, mulheres, temos que estar em todos os espaços e setores, temos muito a contribuir para uma sociedade mais justa e igualitária. As mulheres são versáteis e atentas, isso só pode trazer crescimento para a economia, e evolução no jeito de fazer negócio”.

O aperfeiçoamento também é algo constante em suas produções, tanto nos estágios iniciais das peças quanto no acabamento. “O começo, como geralmente é, foi um pouco complicado pela inexperiência, mesmo, mas a prática também nos ensina muito. Hoje, já estou inteirada de como combinar materiais com pigmentos, tintas com suas devidas superfícies… É um trabalho que exige sempre uma busca por melhoramentos e técnicas que combinem com seu estilo”, disse.

SIGA EM FRENTE

Para quem deseja investir no empreendedorismo e se lançar no mercado de trabalho, Edilaine garante: apenas siga em frente: “Escolha algo em que acredite, que faça sentido para você, para o seu estilo de vida e para a mensagem que você quer passar para o mundo. Quando os desafios chegarem, e vão chegar, você vai ter energia e garra para seguir em frente. Lembrando sempre de cuidar do bem-estar do planeta e agregar valor à vida das pessoas”.

Quem se interessou pela marca pode acompanhar as postagens no Instagram (@ecoarteac) ou entrar em contato para encomendas pelo telefone (68) 99947-5979.

