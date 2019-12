Americano decide pagar R$ 18,7 mil em contas atrasadas de 36 famílias

Um americano que já passou um Natal sem energia no passado resolveu pagou as contas vencidas de 36 famílias de sua cidade para ajudá-las.

Mike Esmond, do estado americano da Flórida, diz que nunca esquecerá o Natal que ele e suas três filhas passaram em 1983 sem aquecimento e sem energia porque ele não podia pagar a conta. Ele lembra que foi um dos dias mais frios já registrados onde mora, e lembra que havia pingentes de gelo pendurados na janela.

O empresário de 73 anos diz que não quer que nenhuma outra família passe as festas tremendo de frio. Ele foi à prefeitura da cidade de Gulf Breeze este mês e solicitou uma lista de todas as contas de serviços públicos que estavam vencidas e corriam o risco terem gás e água desligados.

Então ele pagou todos as 36 contas, totalizando cerca de US$ 4.600, o equivalente a R$ 18.700.

O “Pensacola News Journal” relata que, em vez de enviar avisos de que seu gás e água estavam sendo desligados, a cidade enviou cartões notificando os moradores sobre o presente oferecido por Esmond.

Angela Cascio diz que ficou impressionada com a bondade do estranho. A mãe de quatro filhos estava pensando em escolher entre pagar as contas ou comprar presentes para os filhos. Ela postou uma mensagem no Facebook dizendo “anjos certamente andam entre nós”.

