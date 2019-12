Aos 95 anos, morre a mãe do diretor Jorge Fernando dois meses após filho falecer

No último dia 22, a atriz Hilda Rebello foi internada no Hospital Pró-Cardíaco, em Botafogo, Zona Sul do Rio, para tratar uma infecção respiratória

Hilda Rebello, mãe do ator e diretor Jorge Fernando, morreu neste domingo (29), no Rio de Janeiro. Um comunicado foi postado na conta do diretor, que faleceu há dois meses, por familiares.

No último dia 22, a atriz Hilda Rebello foi internada no Hospital Pró-Cardíaco, em Botafogo, Zona Sul do Rio, para tratar uma infecção respiratória.

Jorge Fernando morreu aos 64 anos, no fim de outubro, após sofrer uma parada cardíaca.

Amigos e fãs deixaram mensagens carinhosas nas redes. “Linda! Descanse em paz”, disse Wagner Santisteban. “Meus sentimentos a toda família”, emendou o DJ Jesus Luz.

Hilda começou sua carreira de atriz tardiamente. Ela entrou no curso do Teatro Tablado aos 62 anos. Em 1989, fez sua primeira novela, Que Rei Sou Eu?, como Ama Zefa.

No teatro, estreou na peça Uma História de Boto Vermelho. Com isso, entrou no Guiness Book, em 1994, como a mais idosa a estrear em palcos.

Hilda, que antes da atuação era professora de corte e costura, foi uma grande parceira do filho na TV e participou de várias produções ao seu lado.

Confira o comunicado:

Amigos,

Gostaríamos de informar que a nossa amada e doce atriz Hilda Rebello, vózinha, mãe, avó, bisa e amiga de todos, faleceu hoje!

Descanse em paz, matriarca dos Rebellos. Corre pros braços do seu filho querido Jorge Fernando.

1924

2019

Velório e cremação:

Dia 30/12 – segunda

10h as 13h30

Capela 1

Crematório da penitência

Caju @joaowoo @m.a.r.i.a.c.a.r.o.l @manoarebello

