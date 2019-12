Após julgamento no “tribunal do crime”, duas adolescentes matam casal no Acre

Garotas de 13 e 14 anos foram presas e confessaram envolvimento com morte de casal achado em cova rasa de Sena Madureira, no interior do Acre

Duas adolescentes foram presas no município de Sena Madureira, no Acre, na última sexta-feira (27) por suspeita de envolvimento com a morte de um casal encontrado em uma cova rasa na região.

A polícia não explicou quais evidências levaram até as meninas, que não tiveram identidade revelada, mas afirmou que, durante interrogatório, ambas confessaram ter cometido o crime.

As adolescentes detalharam que Thauan Araújo, de 16 anos, e Amanda Paiva, de 14, foram até uma festa de aniversário de um membro de organização criminosa, criando suspeita entre outros participantes de que eles eram de uma facção rival.

Uma foto de Thauan fazendo o símbolo de uma facção rival foi encontrada no celular dele, o que fez com que o casal passasse por uma espécie de julgamento e fosse condenado à morte. No corpo das vítimas, sinais de tortura foram encontrados.

As duas estão sob tutela do estado após um mandado de internação provisória. Mais pessoas são investigadas por suspeita de envolvimento com o crime.

