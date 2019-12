Atletas batem o peso e Acre está confirmado no Jungle Fight no DAZN 100

Vai ter Acre na centésima edição do Jungle Fight, que acontece neste sábado (28), na Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira, em Manaus, Amazonas. De acordo com o jornal Extra, na tarde desta sexta-feira (27) aconteceu a pesagem oficial no Anfiteatro da Ponta Negra e todos os atletas bateram o peso de suas respectivas categorias.

Representadno a terra de Chico Mendes, Leandro Oliveira (Chute Boxe Acre) terá confronto com Max Douglas “Fúria” (SD System/ Checkmat). O Jungle Fight no DAZN 100 terá transmissão ao vivo na plataforma de streaming DAZN.

O card completo você só assiste no DAZN, mas os fãs de MMA poderão acompanhar as seis primeiras lutas ao vivo no Canal Woohoo. Os ingressos para o evento já estão a venda e podem ser adquiridos através do site.

CARD COMPLETO:

Jungle Fight no DAZN 100

Manaus, no Amazonas

Sábado, 28 de dezembro de 2019

Cinturão até 61kg

Klinger “Do Boxe” Pinheiro (MPBJJ/ Nova União) x José Antonio Rodríguez Serrano (Cleber BJJ MMA)

Cinturão até 77kg

Willker “Feijão” Lemos (Team Nogueira) x Alessandro Junior “Gambulino” (Gordin Fight Team)

Cinturão feminino até 57kg

Natália Silva (Team Borracho) x Joice Mara (PRVT)

Outras lutas

57kg – Matheus “Calabresa” (Chute Boxe Bauru) x Alexsandro Praia de Lima (Renovação Coari Team)

66kg – Willian “Colorado” (Dimitry Fight Center/ Team Alpha) x Geberson Coutinho (Clube Legião da Luta)

66kg – Arthur Martins (Carmem Casca Grossa/ CT JAPA) x Leandro “Cacique” Pereira (Carioca Team)

57kg – Rodrigo “Muralha” de Moura (Nock Down Team/ Team Xisto) x Davi Black (Power Kick/ Team Alpha)

66kg – Leandro Oliveira (Chute Boxe Acre) x Max Douglas “Fúria” (SD System/ Checkmat)

77kg – Anderson “Astro da Maldade” (Dymitry Fight Center) x Ronildo Cabral (THF Team)

61kg – Breno Sombra x Eli Jones “Lorinho” da Silva (THF Team)

57kg – Ruan “Hunter” (Renovação Coari Team) x Raison “Moicano” (CT Vasconcelos)

61kg – Aluizio “Samurai” Cavalcante (Team Soares) x Maurício Freire de Almeida (Deo Academy)

