Ator global Thiago Lacerda é pego com maconha e levado à delegacia

Thiago Lacerda está prestes a voltar à telinha, em 2020, com rápida participação especial em Salve-se Quem Puder, próxima novela da 19h da Globo. No entanto, ele precisou ser “salvo” de uma situação nada agradável.

De acordo com a coluna de Fábia Oliveira, do jornal O Dia, policiais desconfiaram do cheiro de maconha no carro de Thiago e acabaram o detendo na noite de sexta-feira (20). Isso tudo aconteceu no Leblon, Zona Sul do Rio de Janeiro, e a alegação para deter o ator foi posse e uso de drogas, durante um patrulhamento na região.

De fato encontraram a maconha no carro do artista, depois da revista. Na delegacia foi registrado um boletim de ocorrência e o artista foi liberado na mesma noite. A última publicação do ator nas redes sociais foi sobre a equoterapia, numa breve exaltação. No Instagram, ele desativou a opção de seguidores comentarem seus posts. Isso reafirma o fato de que Thiago Lacerda não irá falar com a imprensa.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários