Autônomo recebe conta de luz de mais de R$13 mil no interior do Acre

O vendedor de salgados José Antônio recebeu uma fatura de energia no valor de R$13.821,32. Segundo ele há alguns meses pagava aproximadamente R$900, mas a cada mês a fatura aumentava o valor. Mesmo economizando, a conta passou para R$ 1375, depois para R$2375, e desta vez a cobrança foi assustadora.

“Parei de tomar banho puxando água da cacimba, o ar condicionado só ligamos depois de 10 horas da noite. Economizamos bastante, deligamos todas as luzes, e nada foi suficiente para reduzir a conta de energia, pelo contrário, fez foi aumentar muito mais”, contou o autônomo.

Segundo ele, já procurou por diversas vezes o escritório da empresa de energia em Cruzeiro do Sul para negociar o valor, mas até o momento não obteve êxito.

“O valor de 13 mil reais eles falam que houve desvio, mas durante a aferição do relógio eu não estava aqui, então quero uma explicação. Já procurei o escritório daqui várias vezes, quero resolver, pagar sem juros, mas não tem ninguém que resolva”, enfatizou.

De acordo com a assessoria de comunicação da Empresa Energisa, o valor de 13 mil não corresponde aos gastos com consumo, no entanto é referente a irregularidades encontradas no local durante a aferição, como troca de fiação e do relógio.

