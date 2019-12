B-Day da Claudinha, Inauguração do Vila Rio e dicas para presentes

No dia 17, um grupo de colunistas da Associação dos Colunistas Sociais do Acre fez a entrega de sacolões para a casa de acolhimento Lar Ester

B-Day

Para celebrar o seu aniversário de 50 anos, a querida colunista social e empresária Claudinha Souza reuniu familiares e um grupo de amigos na Casa 81. Vejam alguns clicks da festa! As fotos são de Talita Maia. #claudinhacinquentou

Um ano de muito sucesso

Muito profissionais e carismáticas, as meninas do Instablog Eu Vi no Divando, Maykeline e Elita Maia, tiveram um grande ano! Para encerrar 2019 com chave de ouro, elas ganharam o prêmio Glow na categoria Marca Pessoal. Tudo fruto do seu esforço, compromisso com os clientes, por serem acessíveis à imprensa e parceiros e por continuarem com os pés no chão. Assim, o sucesso chega naturalmente e o universo conspira a favor. Parabéns!

A bordo

O Mister Acre 2018, Wendeson Alves, esteve na semana passada a bordo de um Cruzeiro pela costa brasileira, fazendo paradas em algumas cidades, como Rio de Janeiro, Ilha Grande e Balneário Camboriú. Foram cinco dias encantadores a bordo do Costa Fascinosa. Amanhã ele aterrissa em Rio Branco!

Almocinho de sexta-feira

Agradável encontro de amigos para almoço no Alecrim Gastronomia, na sexta-feira, 21. Na foto, os anfitriões Mari Costa, Thainá e Thales Mathias com os amigos Jackie Pinheiro, Rayssa Alves e César Júnior, que está de férias na cidade.

Vila Rio

Após uma ampla reforma e adesão de diversas empresas da gastronomia, o Vila Rio foi inaugurado na quinta-feira, 19, com a presença de amigos, convidados e com som ao vivo. Parabéns aos jovens empresário Dande Lisboa e Lucas Profeta pelo empreendimento!

ACOS doa sacolões para o Lar Ester

No dia 17, um grupo de colunistas da Associação dos Colunistas Sociais do Acre fez a entrega de sacolões para a casa de acolhimento Lar Ester, em nome da categoria. A Casa Lar Ester faz parte das Casas da Jocum – Jovens Com uma Missão e funciona há 17 anos como abrigo para meninas exploradas e\ou que sofreram abuso em seu convívio familiar, além de meninas que estiverem em situação de vulnerabilidade social ou situação de risco social, todos enviados pelos Conselhos Tutelares e Juizados.

Como funciona o Lar Ester?

Com o apoio de Assistentes Sociais, Psicológicos, Obreiros, Missionários e Voluntários – que não recebem remuneração – são realizadas reuniões diárias e as adolescentes frequentam a escola, têm aulas de reforço e também participam das tarefas diárias da casa. As jovens participam de cursos em parceria com SENAI, SENAC e do programa menor aprendiz. Atualmente, a casa funciona com recursos de doações da comunidade para manter a alimentação das meninas e dos obreiros, o pagamento de aluguel, água, luz e transporte das meninas para a escola. No momento, a casa está sem apoio de órgãos governamentais.

Réveillon no Gran Reserva

Para muitas pessoas, a festa de Réveillon é o momento mais importante do ano. Afinal, começar bem o novo ciclo pode mudar todas as expectativas para os próximos 12 meses. E para quem está procurando um ambiente agradável, charmoso e espaçoso para passar o fim de ano, o recém-inaugurado Gran Reserva é uma grande opção! Para o Ano Novo, a casa preparou open bar premium, três ilhas gastronômicas com frios, frutas, petiscos, massas e risotos e café da manhã. A festa inicia às 23h e terá um espaço Kids e como atrações musicais Iana Sarkis, Luan Lima e Brunno Damasceno. Informem-se: (68) 99962-8282.

Cabelos para as festas de fim de ano

Agende com antecedência a sua produção para as festas de final de semana, no Espaço Fiore, pelo telefone (68) 99952-5584. O Instagram no salão é @fioresaudebeleza

Confraternização

Click da confraternização da afinada equipe da Depyl Action, que já se prepara para as celebrações dos 10 anos de funcionamento, em 2020. Uma década fazendo bem a você, levando autoestima, beleza, saúde e bem-estar a todas as nossas clientes com atendimento de excelência, mais acima de tudo com muito amor! Siga o IG @depylactionriobranco e fique por dentro das novidades!

Dica infantil

Dica de sapatilha e bolsa da Vitória Régia Baby Look para compor um super look, com design para lá de charmoso! É também uma grande opção de presente de Natal. O horário de funcionamento hoje é de 8 às 20h. Informações: (68) 3224-2880 e 98112-6192. Mais dicas de presentes e de roupinhas para os pequenos no Instagram @vitoriaregiababykids

Coleção de Natal da Ótica Moderna

A influenciadora mirim Dudinha @dudinhadiasoficial com uma das opções de óculos solares infantis da nova coleção da Ótica Moderna. Confira outras fotos da coleção no IG @oticamodernaacre

Looks de Natal

A Casa Phebo lançou a sua coleção de Natal infantil com muito charme e elegância! Cada modelo mais lindo que o outro. Para ver outros modelos siga o Instagram @casaphebo_ac

Curso de Reiki 1

A mestre em Reiki Maria Lúcia Abud estará realizando mais um curso de Iniciação em Reiki 1, no dia 19 de janeiro, de 9h às 12h e de 14h às 18h, na rua Silvestre Coelho nº 417, Galeria London Hall, Sala 06, Bosque. Estudiosa do Pathwork desde 2000, ela tornou-se facilitadora em 2014, sendo hoje Helper em Pathwork. Ela também é massoterapeuta desde 1988, com formação em Shiatsu, Massagem Ayurvédica, Do In, entre outras especialidades. Informações: (68) 99201-0025 e 99961-8536.

Boticário apresenta a maior oferta de kits de Natal da história

Nesse Natal, o Boticário realiza a maior oferta de presentes, com 80 opções para presentear a todos que fizeram a diferença durante o ano. Como forma de doar mais amor, O Boticário traz a campanha o “Compre e Doe”, em que, a cada Kit de Natal ou Eau de Parfum vendido, a marca doa um valor para Instituições, como, o Instituto de Apoio a Crianças e ao Adolescente com Doenças Renais (ICRIM), Hospital Santa Casa e ao Hospital Infantil Darcy Vargas, que tratam de pessoas que precisam ser transplantadas. Os preços dos kits vão de R$19,90 a R$289,00.

Make B. Sun Hit para quem quer brilhar

A linha Make B. Sun Hit, com o efeito imediato do pôr do sol, garante um glow irresistível para a sua pele. Entre as opções, para corpo e rosto, a marca apresenta Bronzer, Body Glow, Radiance Drops, Lip Oil, Body Bronzer e Batom Cushion, produtos que prometem fazer parte do seu nécessaire de final de ano, para arrasar nas férias e nas festas.

