Bira, baixista do sexteto do Jô, sofre AVC e está em estado delicado

Ubirajara Penacho dos Reis, conhecido como Bira do sexteto do Programa do Jô, sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral) e está internado em estado delicado. A informação foi dada pelo produtor e empresário dele, Beto Campos. Ele tem 85 anos.

Bira está internado no Hospital Sancta Maggiore, na unidade da Mooca, em São Paulo. “O quadro de saúde é estável, mas requer muitos cuidados”, contou Campos, sem dar mais detalhes.

Em publicação nas redes sociais em nome da produtora RCS Eventos Musicais, ligada a Bira, a família pede orações. “Amigos, em meu nome, da RCS Music e da família, venho pedir orações ao nosso querido Bira que encontra-se hospitalizado em estado delicado. Contamos com vocês nesta corrente de orações e pensamentos positivos. Nosso muito obrigado.”

Bira ficou muito conhecido enquanto trabalhou ao lado de Jô Soares e fez parte do sexteto musical da atração como baixista. Sua risada alta sempre marcou presença durante momentos de entrevistas. Segundo o empresário, não há como saber se Jô já sabe do estado de saúde do amigo.

“O importante neste momento para o Bira são as orações e a corrente de energia positiva”, completa Campos. O hospital Sancta Maggiore não havia respondido aos pedidos de mais informações até a publicação deste texto.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários