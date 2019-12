Márcio Bittar e Alcolumbre anunciam R$ 25 milhões para estrada em Xapuri

O senador Márcio Bittar (MDB-AC) encerrou suas atividades parlamentares em 2019 nesta sexta (21) anunciando o que seria mais um presente de Natal de seu mandato à sociedade acreana, principalmente ao Alto Acre, na região de Xapuri: R$ 25 milhões, já aprovados no Orçamento Geral da União para 2020, para investimentos na rodovia que liga a BR-317 a cidade de Xapuri, a chamada Variante.

A estrada está abandonada desde 2003 quando o então governador Jorge Viana asfaltou uma estrada paralela, com cerca de 15 quilômetros, a chamada “Estrada da Borracha”, com plantações de seringueiras em suas duas margens numa evocação à memoria do sindicalista e ex-seringueiro Chico Mendes, nascido e morto em Xapuri. O simbolismo da estrada apontava que, para se chegar a Xapuri de Chico Mendes, teria que se viajar, necessariamente, pela “Estrada da Borracha”. Além do que, pela Variante, com menos de 18 quilômetros da estrada principal até a cidade, em barro, poeira ou lama, está localizada a Fazenda “Paraná”, pertencente ao fazendeiro Darli Alves da Silva, condenado, junto com o filho Darci Alves Pereira, pelo assassinato do sindicalista, ocorrido há 31 anos.

A presença de Darli naquela região custou caro a seus vizinhos, os demais moradores das margens da rodovia, que um dia foi chamada de a “Estrada do Café”. Com o abandono governamental, sumiram o café, demais plantações e até muitos moradores, que abandonaram suas propriedades para fugir do isolamento e das dificuldades, que agora Márcio Bittar quer corrigir.

O anúncio dos R$ 25 milhões para o asfaltamento foi feito em vídeo gravado em Brasília ao lado de ninguém menos que o presidente do Senado e do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre (DEM-AP), que, aliás, esteve no Acre no último dia 5 de Dezembro. De acordo com o senador acreano, foi a visita de David que o ajudou a conseguir os recursos, já que o presidente do Senado ficou sensibilizado com o que viu no Estado. Além dos recursos para a Variante, David telefonou pessoalmente para relator do Orçamento Geral da União de 2020, a pedido de Bittar, pedindo a inclusão de R$ 7 milhões para a realização de estudos técnicos da obra da BR-364, no trecho entre Cruzeiro do Sul e Pucallpa, no Peru, na região do Juruá.

De acordo com Márcio Bittar, os R$ 7 milhões já haviam sido garantidos pelo relator a Bittar e Sérgio Petecão (PSD), em encontro ocorrido dias atrás.

No vídeo gravado, Davi Alcolumbre, juntamente com Bittar garantem a destinação de R$ 25 milhões para a construção da estrada variante mais conhecida como estrada do café em Xapuri. No vídeo, Bittar agradece e diz que a construção da estrada era uma reivindicação da população xapuriense, que esperava a mais de vinte anos pela construção da estrada.

“Muito obrigado Davi! Eu quero te agradecer em nome de todo povo do Acre. Aos queridos irmãos do Acre ganhamos um aliado e que está empenhado que a nossa região, não seja a região mais pobre do Brasil. Quero agradecer meus colegas de bancada: Petecão e Mailza por todo apoio. Tenho certeza que ano que vem o Brasil irá começar muito melhor do que esse ano”, externou.

