Processo seletivo: Boca do Acre está com mais de 170 vagas e salários até R$ 3.400,00

A Prefeitura de Boca do Acre, no Amazonas, torna público que realizará processo seletivo simplificado para preencher 179 vagas e formar reserva técnica em cargos de níveis fundamental, médio e superior.

De acordo com edital, os cargos são: Professor de Inglês, Professor de Educação Física, Professor Rural, Motorista Escolar Indígena, Motorista Escolar, Auxiliar Serviços Gerais Rural, Vigia Urbano, Auxiliar Serviços Gerais Urbano, Assistente Social Educacional, Psicólogo Educacional, Fonoaudiólogo Educacional, Professor Indígena, Auxiliar Serviços Gerais Indígena e Motorista Indígena.

A Prefeitura oferece salários entre R$ 1.031,00 e R$ 3.400,00, por jornadas de 20, 30 e 40 horas semanais. Os contratos serão temporários. As inscrições devem ser realizadas entre os dias 06 e 17 de janeiro de 2020, exclusive os sábados e domingos, no horário de 08h às 14h na Escola Municipal Marta Augusta, na Avenida Júlio Toá, 180, S/N, Platô do Piquiá, Boca do Acre-AM. A inscrição será gratuita.

VEJA O EDITAL.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários