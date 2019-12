Bombeiros resgatam filhote de macaco e alerta sobre criação de animais silvestres

O Corpo de Bombeiros de Cruzeiro do Sul fez o resgate de um filhote sagüi (macaco) na tarde de terça-feira (19). Como o animal não teria condições de sobreviver sozinho, caso a soltura imediata fosse realizada, e lá não há Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), empreendeu-se uma operação em parceria com o CETAS de Rio Branco e ICMBIO para trazer o animal para a Capital, onde será reabilitado até que tenha condições de ser reinserido não natureza.

Segundo o major do Corpo de Bombeiros, Claáudio Falcão, a ação demonstra a preocupação do Corpo de Bombeiros no manejo de animais silvestres, atividade que representa cerca de 30% de nossas atividades de resgate.

A suspeita é que o animal pudesse estar sendo mantido em cativeiro e Falcão faz um alerta para a população: “É importante falar que é muito comum que as pessoas peguem macacos para criar, e quando eles alcançam a maturidade sexual se tornam agressivos, mordem, destroem coisas e aí a pessoa se arrepende e nos chamam dizendo que o “bicho” apareceu por lá. Por isso, sempre em caso de primatas, temos que enviar pro Cetas”

