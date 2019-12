Buracos: vídeo mostra dificuldades para dirigir na BR-364 e PRF alerta para perigos

A BR-364, no sentido Rio Branco (AC)/ Porto Velho (RO), em território rondoniense, está completamente esburacada e os motoristas têm dificuldades para trafegarem ao longo da rodovia. Os problemas aumentaram com o rigor do inverno. As constantes chuvas na região, que têm inundado a estrada em alguns trechos. são as principais causas da buraqueira.

É o que revelam vídeos enviados por internautas à redação do ContilNet. Um desses vídeos, enviados na manhã desta terça-feira (31), mostra as dificuldades dos motoristas na rodovia, cujos problemas começam logo após a balsa sobre o rio Madeira. De acordo com o que é relatado no vídeo, 20 quilômetros após a balsa, os problemas começam. “Esta difícil”, diz o internauta que enviou o vídeo.

O mais grave é que, por conta das festas de fim de ano, não há qualquer tipo de operação tapa buraco na estrada. A recomendação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) é que os motoristas trafeguem devagar, desviando-se dos buracos, e evitem viajar à noite.

