Câmara de Rio Branco reduz gastos em quase R$ 5 milhões

A mesa diretora da câmara de Rio Branco para o biênio 2019-2020 teve como meta a redução de gastos e valorização da Casa do Povo, gerando uma economia de quase cinco milhões.

Sob a liderança do presidente do parlamento municipal, vereador Antônio Morais (PT), diversos contratos existentes na casa passaram por negociações ou novas licitações. Antonio Morais e o primeiro secretário, vereador Railson Correia (Podemos), que também são servidores municipais, entendem que se faziam necessárias as negociações para redução de valores contratuais. “Precisávamos enxugar a maquina para criar uma margem tranquila de trabalho financeiro, dialogando com os fornecedores e realizando as licitações. Fruto disso também se deve a parceria com o Tribunal de Contas do Estado (TCE), que sempre que surgiram dúvidas, nos orientava para não errarmos”, disse Morais.

“Era necessária a realização do processo, pois como não sabíamos e estávamos meio que às cegas sobre o que tínhamos para trabalhar, a mesa entendeu que era melhor começarmos contratos a partir de nossa gestão e até para cuidados para demonstrar a legalidade do trabalho que vem sendo realizado pelos vereadores, que podem ser acessados pelo portal de transparência no site da Câmara”, destacou o primeiro secretário, Railson Correia (Podemos).

“Nossa gestão tem como prioridade a transparência dos atos, que podem ser encontrados no nosso site. Todos os gastos e economias estão presentes e disponíveis a todos os cidadãos”, enfatiza Elzinha.

