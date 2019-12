Cameli diz que no primeiro trimestre de 2020, governo vai renegociar dívida milionária do AC

Governador foi o entrevistado em uma emissora local e voltou a falar sobre sua opinião a respeito do 1° ano de governo

O governador Gladson Cameli (Progressistas) concedeu uma entrevista na TV, nesta terça-feira (31) que a dívida do Estado do Acre, estimada em quase R$ 4 bilhões de reais, será negociado no início de 2020.

“Até março deste ano de 2020, vamos renegociar a dívida do Estado do Acre. Houve um problema com o banco”, explicou o gestor.

Cameli voltou a falar sobre sua opinião a respeito do 1° ano de governo. Para ele, o saldo é 100% positivo em relação ao equilíbrio fiscal. “Conseguimos pagar em dia o salário dos servidores e quitar dívida deixada pela gestão anterior”, explicou.

