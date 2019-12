Cameli sanciona empréstimo de R$ 560 milhões para quitação de dívidas e investimentos

Foi sancionado pelo governador Gladson Cameli (Progressistas) o decreto de lei n° 3.591, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal no valor de R$ 560 milhões. A lei aprovada na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) foi anunciada no Diário Oficial do Estado (DOE).

O empréstimo será adquirido com garantia da União, em operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal até o valor de R$ 560.897.407,71 (quinhentos e sessenta milhões, oitocentos e noventa e sete mil, quatrocentos e sete reais e setenta e um centavos), por meio da linha de crédito do Financiamento para Infraestrutura e Saneamento – FINISA.

O objetivo é financiar programas de investimentos, com abrangência de: amortização e reestruturação da dívida, até o valor de R$ 292.897.407,71 (duzentos e noventa e dois milhões, oitocentos e noventa e sete mil, quatrocentos e sete reais e setenta e um centavos); e financiamento de investimentos estruturantes e demais despesas de capital relacionadas a estes, até o valor de R$ 268.000.000,00 (duzentos e sessenta e oito milhões)”. (NR).

