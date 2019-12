Caminhão apreendido por transporte irregular de lixo hospitalar

O motorista de um caminhão baú foi preso em flagrante e o veículo foi apreendido por transporte irregular de lixo hospitalar, na tarde deste sábado (21). A abordagem aconteceu no trevo de Senador Guiomard, na rodovia AC-40, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, o lixo hospitalar havia sido recolhido nos municípios de Brasiléia, Epitaciolândia, Assis Brasil, Xapuri, Acrelândia, Plácido de Castro e a Vila Campinas. Os resíduos armazenados em caixa de papelão e sacolas plásticas seriam levados para a cidade de Porto Velho, no estado de Rondônia.

Ainda segundo os militares, o motorista mostrou o certificado de inspeção veicular e certificado de inspeção para transporte de produtos perigosos vencidos, e também não possuía licença ambiental.

Diante dos fatos, foi dado voz de prisão ao motorista, que foi conduzido junto com o caminhão para a Delegacia da Polícia Civil, para os devidos procedimentos cabíveis.

