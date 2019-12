Campeonato de Poker no Acre  movimentou mais de R$ 450 mil em 2019

Encerrou no domingo (22) o Vegas Acre Poker Tour (VAPT) que é considerado o mais atual campeonato acreano de Poker para os amantes do esporte no estado. Os três primeiros colocados na competição foram Matheus Lustosa, o deputado Luiz Tchê e Frank Escurra.

A premiação da etapa para o primeiro colocado foi de R$ 10 mil. já a do segundo foi de R$ 7.500 e o terceiro ficou com R$ 5.600. Segundo o campeão do ranking e proprietário do Vegas Poker Club, localizado no bairro Tropical, em Rio Branco, Matheus Lustosa, a competição de cartas movimentou mais de R$ 450 mil na economia do Estado durante todo o ano. “São 12 etapas + 3 High Roller, todos contam pontos para o ranking anual. Nas etapas a premiação é em torno de R$ 30 mil, no High Roller, gira em torno de R$ 40 mil”, explicou.

Lustosa destacou que por etapa participam cerca de 50 competidores, no ano, somando as 12 etapas, cerca de 600 inscritos disputam a premiação.

Matheus destacou que além das premiações por etapa, o campeonato ainda possui um ranking anual que leva o campeão local ao Brazilian Series of Poker (BSOP), que é o maior torneio de Poker da América Latina que acontece em São Paulo no mês de dezembro. “A premiação do ranking é a viagem para São Paulo com tudo incluso”, ressaltou.

O deputado estadual Luiz Tchê disse que ficou feliz em ter sido o vice-campeão. “Tem bons jogadores de Poker aqui em Rio Branco, onde alguns já receberam premiações a nível nacional. Ficar em segundo é um momento de alegria”, declarou.

