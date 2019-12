Celebração em aniversário, prêmio do MP e mais na coluna do Móisés Alencastro

Em tempos nos quais informação de credibilidade é essencial para apontar caminhos e solucionar problemas que afetam toda a sociedade, cresce a importância do jornalismo de qualidade e da sua valorização. Com o tema “Uma década conectando cidadania à notícia”, o Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) realizou, na noite da última sexta-feira (13), no Palácio do Comércio, a cerimônia de apresentação dos trabalhos vencedores da 10ª edição do Prêmio de Jornalismo.

*** Cerca de 60 publicações foram inscritas nas seis categorias do concurso, veiculados em meios de comunicação locais e de outros estados durante o ano de 2019. O evento contou com a presença de autoridades, profissionais da imprensa, estudantes de comunicação social, membros e servidores da instituição.

*** O jornalista Ayres Rocha e a Rádio Difusora Acreana foram os homenageados da noite. O apresentador da TV Acre foi reconhecido por participação na bancada do Jornal Nacional em edição comemorativa pelos 50 anos do telejornal da Rede Globo. E a rádio do Sistema Público de Comunicação do Acre completa 75 anos de funcionamento.

*** Jornalista Daniel Adjuto que veio a Rio Branco a convite do MPAC para ministrar workshop sobre os desafios do jornalismo profissional diante das fake news também marcou presença na festa de premiação. Na cerimônia aconteceu apresentação musical com o projeto Musicalizando Pessoas com Amor e Carinho e pelo grupo Garotos do Sótão, ambos de Cruzeiro do Sul.

***Os vencedores da 10ª edição do Prêmio de Jornalismo do MPAC foram: Destaque acadêmico em Jornalismo: Disney Oliveira- Agência de Notícias do Acre. Destaque acadêmico em Publicidade e Propaganda: Miracélio Amorim-Unimeta. Fotojornalismo: Marcos Vicentti- ContilNet. Webjornalismo: Janine Brasil- G1 Acre. Radiojornalismo: Luciana Teixeira- Rádio Difusora Acreana. Jornal impresso: Juan Diaz- Jornal Opinião. Telejornalismo: Débora Ribeiro- TV Gazeta.

O casal Elizer Silva e Mercedes Lavocat resolveu antecipar o Natal e reuniu as amigas e amigos mais próximas em casa, no sábado, 21, para uma confraternização. Destaque todo especial para a decoração com o mix de cores dourado , branco e prata. No menu, pratos tradicionais da ceia de Natal. Não precisa nem dizer que a noite foi de muita diversão, né? Vejam quem circulou por lá pelas lentes de Talita Maia.

Uma noite animada e sofisticada. Essa é a melhor definição para descrever o jantar na sexta-feira, 20, na casa da médica Fátima Barreiros em celebração de seu aniversário. A tertúlia foi em clima intimista. No click de Talita Maia, Rafisa Ganun, Fátima Barreira, França Gurgel, Wandeci Coelho e Silvia Moura.

