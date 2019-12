Chuvas no Acre: só na capital, choveu 63mm e CZS registra maior chuva do país

Previsão

Friale: “No Acre, tempo bastante instável, com chuvas a qualquer momento. Probabilidade muito alta de chuvas intensas, com possibilidade de raios, em vários pontos do estado. A umidade do ar mínima, na parte da tarde, varia entre 65 e 85%, no leste e no sul do estado, e entre 70 e 90%, nas demais áreas”.

Temperaturas

– Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre, mínima, entre 21 e 23ºC, e máxima, entre 27 e 29ºC;

– Sena Madureira e Manuel Urbano, mínima, entre 21 e 23ºC, e máxima, entre 28 e 30ºC;

– Brasileia, Epitaciolândia, Assis Brasil, Xapuri e Capixaba, mínima, entre 20 e 22ºC, e máxima, entre 26 e 28ºC;

– Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves e Porto Walter, mínima, entre 21 e 23ºC, e máxima, entre 27 e 29ºC;

– Marechal Thaumaturgo e Jordão, mínima, entre 21 e 23ºC, e máxima, entre 26 e 28ºC;

– Tarauacá, Feijó e Santa Rosa do Purus, mínima, entre 21 e 23ºC, e máxima, entre 27 e 29ºC;

– Acrelândia e Plácido de Castro, mínima, entre 21 e 23ºC, e máxima, entre 27 e 29ºC.

Chuvas

No domingo (22), em Rio Branco, choveu 63,0 mm. Perfazendo um total, até o momento, de 401,5mm neste mês de dezembro, o que equivale a 51,7% acima da média mensal. Em Cruzeiro do Sul, no sábado, foi registrada a mais forte chuva de todo o Brasil, com 57,2mm. “Vem mais chuva intensa neste mês!”, alerta Friale.

Concursos

G1: “Ao menos 164 concursos públicos estão com inscrições abertas no país nesta segunda-feira (23) para preencher quase 19 mil vagas. O salários chegam a R$ 30,4 mil no Ministério Público do Ceará e a R$ 33,7 mil no Ministério Público do Trabalho (MPT)”.

Mega da Virada

A Mega da Virada deste ano tem o maior prêmio acumulado da história do concurso: serão R$ 300 milhões para quem acertar as seis dezenas. O sorteio será realizado no dia 31 de dezembro, às 20 horas, em São Paulo. O segundo maior valor acumulado é de R$ 280 milhões.

A volta do Flamengo

Globo Esporte: “O avião com os jogadores do Flamengo pousou no Rio de Janeiro na noite deste domingo após o time ser derrotado pelo Liverpool no Mundial de Clubes. A chegada aconteceu no Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, na Ilha do Governador. A chuva que caiu na cidade, porém, afastou os torcedores”.

