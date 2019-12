Colégio Militar divulga relação de candidatos sorteados; veja aqui a relação

O Colégio da Polícia Militar Tiradentes, localizado na Estrada do Calafate, disponibilizou através do Diário Oficial desta quinta-feira 19, a lista com a relação dos candidatos sorteados para a primeira fase do processo que vai selecionar, os novos alunos do 6º ano de Ensino Fundamental II, turno vespertino.

Na primeira lista estão classificados os candidatos da comunidade em geral e na segunda os candidatos dos dependentes de militares. A próxima fase do processo para os candidatos sorteados será a avaliação escrita com questões de língua portuguesa e matemática.

A avaliação escrita tem data prevista para acontecer no dia 29 de dezembro, as 7h, nas dependências do referido colégio. O candidato precisa levar documento com foto.

Confira a lista: RELAÇÃO ALUNOS SORTEADOS ATUALIZADA 2

