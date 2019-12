Colisão na ‘Ladeira do Aníbal’, em Sena Madureira, destrói carros e deixa um ferido

Com a força do impacto, os dois carros ficaram quase que totalmente destruídos

Dois carros de modelo Uno Miller, um de cor preto e outro vermelho, se envolveram em um grave acidente após colidirem de frente, na Avenida Brasil, no município de Sena Madureira, na noite deste sábado (28).

Segundo informações de populares, o veículo de cor vermelho estava descendo a ladeira da avenida, quando o motorista tentou fazer uma conversão em um local proibido no momento em que outro carro subia a via, sendo inevitável a colisão frontal dos dois veículos.

Com a força do impacto, os dois carros ficaram quase que totalmente destruídos, mas apenas um homem ficou ferida no acidente. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, prestou os primeiros socorros e conduziu a vítima ao Hospital João Câncio Fernandes, no próprio município, em estado de saúde estável.

Policiais Militares da BPTrans também foram acionados e estiveram isolaram a a área para o trabalho da perícia. O Policiamento de Trânsito também confeccionou um boletim de ocorrência de trânsito. Os veículos foram conduzidos para o pátio do Detran por um guincho.

