Com vinho e violão, Jorge e Anibal cantam Beatles e se despedem de 2019: “A difícil”

Em um clima de despedida do ano de 2019, os ex-senadores petistas Jorge Viana e Anibal Diniz animaram as redes sociais cantando a tradicional música dos Beatles, “Let it be”.

O vídeo foi compartilhado na página oficial de Jorge Viana, que classificou o ano como “difícil”.

“Let it be…. Deixa ser. Estamos nos despedindo de mais um ano difícil, que tempos, hein? Aqui, com música, celebramos vida, amizade e esperança de dias melhores na próxima década que chega. Amanhã estarei na terra, mas nos fantásticos The Beatles e na lindíssima “let it be” busco traduzir o que temos vivido, nessa vida de meu Deus…. Vamos em frente, né?”, escreveu.

Com vinho e violão, Viana agradeceu o amigo e parceiro durante a celebração.

“Obrigado Aníbal…. um dos bons amigos de vida e de boa música”, finalizou.

