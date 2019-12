Concursos: 164 seleções estão com inscrições abertas para preencher quase 19 mil vagas

Ao menos 164 concursos públicos estão com inscrições abertas no país nesta segunda-feira (23) para preencher quase 19 mil vagas. Há oportunidades em diversos estados, para profissionais de todos os níveis de escolaridade.

Além de vagas para preenchimento imediato, alguns dos concursos também abriram seleção para formação de cadastro de reserva – ou seja, os candidatos aprovados serão chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.

Somente no concurso da Secretaria de Estado de Educação e Desporto, cujas inscrições começam nesta segunda, são 2.868 vagas para contratação de professores, com salários de até R$ 4.349,50.

Na Prefeitura de Goiana, no Grande Recife, são 717 vagas com salários de até R$ 5,9 mil. As inscrições vão até o dia 29 de dezembro.

No Ministério Público do Trabalho (MPT), que está com 4 vagas abertas para profissionais de nível superior de escolaridade, os salários chegam a R$ 33.689,11. As inscrições terminam no dia 26 de dezembro.

Já no Ministério Público do Ceará, os salários chegam a R$ 30.404,42. O órgão tem 44 vagas para pessoas com nível superior de escolaridade, e as inscrições pelo site da organizadora terminam no dia 3 de janeiro.

Nesta segunda-feira, ao menos 8 concursos públicos abrem inscrições para preencher mais de 3 mil vagas. Na prefeitura de Goianá (MG), os salários chegam a R$ 11.870,00 para a vaga de médico.

Veja abaixo os concursos que abrem inscrições nesta segunda:

Prefeitura de Goianá (MG)

Inscrições até: 21/01/2020

Vagas: 10

Salário máximo: R$ 11.870,00

Escolaridade: médio e superior

Prefeitura de Itiquira (MT)

Inscrições até: 07/01/2020

Vagas: 137

Salário máximo: R$ 10.333,00

Escolaridade: fundamental, médio e superior

Prefeitura de Montividiu do Norte (GO)

Inscrições até: 16/01/2020

Vagas: 57

Salário máximo: R$ 6.000,00

Escolaridade: fundamental, médio e superior

Prefeitura de Santa Carmem (MT)

Inscrições até: 13/01/2020

Vagas: 8

Salário máximo: R$ 2.857,18

Escolaridade: médio e superior

Prefeitura de São Simão (GO)

Inscrições até: 26/01/2020

Vagas: 9

Salário máximo: R$ 1.210,04

Escolaridade: médio

Secretaria de Estado de Educação e Desporto do Amazonas

Inscrições até: 06/01/2020

Vagas: 2.868

Salário máximo: R$ 4.349,50

Escolaridade: superior

Prefeitura de Romelândia (SC)

Inscrições até: 21/01/2020

Vagas: 7

Salário máximo: R$ 2.770,39

Escolaridade: fundamental, médio e superior

Prefeitura de São José dos Quatro Marcos (MT)