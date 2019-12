Confira o horóscopo do amor para cada signo do zodíaco em 2020

Dúvidas sobre suas relações amorosas para o próximo ano? Veja as previsões do Astrocentro para a Marie Claire

O ano de 2020 será regido pelo Sol, que vem te ajudar a brilhar! Você se sentirá mais confiante do que nunca para ir atrás do que deseja, realizando seus sonhos, junto com o amor, sendo um dos setores que mais desperta curiosidade entre todas aquelas que procuram um relacionamento com muita paz e cumplicidade. Enquanto aquelas que já estão comprometidas, procuram a resolução de conflitos atuais. Confira agora as previsões que os especialistas do Astrocentro prepararam para a Marie Claire e descubra como estará o seu relacionamento para essa nova fase!

Áries – A busca por um relacionamento não será o foco das que já se encontram solteiras nesse novo ano. Já as arianas que estão comprometidas viverão um momento de estabilidade e devem aproveitar isso!

Touro – Em 2020, Vênus estará em Aquário, e isso não é o posicionamento mais positivo para você, taurina. É por conta disso que o começo do ano você poderá passar por alguns conflitos em sua vida amorosa. Porém, no dia 13 a Vênus entra em Peixes e isso vai te dar um estalo e as coisas parecerão mais fáceis de viver. Porém ainda assim sentirá preguiça de socializar.

Leão – Esse é o momento para as nativas que estão solteiras terem chances de conhecerem parceiros interessantíssimos. As que vivem um relacionamento sério ou estão casadas, terão um momento de reflexão sobre o que as motiva em permanecer na relação. Isso poderá ser um sinal de um passo a mais na relação, mas também pode significar o fim da relação.

Sagitário – As nativas solteiras terão chances de estabelecerem relações a longo prazo. Então, se você deseja se firmar com o crush, esse é o seu momento! A que já estão comprometidas, serão mais atenciosas ao parceiro e essa será uma fase repleta de harmonia e cumplicidade. Aproveite!

Virgem – As virginianas terão um novo ano de contato amplo com a espiritualidade. Isso irá ajudar você a transferir energias mais positivas e instável para a vida afetiva. Quem está solteira poderá buscar alguém que também tenha afinidade por assuntos espiritualistas. Agora, as comprometidas buscarão profundidade na relação e terminará sentindo que a relação acabou tornando-se superficial.

Capricórnio – Esse será um bom ano para as capricornianas! É um ano em que há muita influência para o signo, já que devido as conjunções que irão ocorrer posicionadas nele, principalmente do seu regente Saturno, ou seja, as energias do ano serão muito positivas! Para quem está solteira, vocês serão bombardeadas por muitas oportunidades para encontrar um parceiro com muita química, sendo uma ótima fase para conhecer muita gente! Até encontrar a pessoa certa. Para aquelas que estão comprometidas, vocês terão um momento intenso e muito favorável, aproveite e usufrua desse momento para dar um passo a mais na relação e firmar esse elo entre os dois.

Gêmeos – As geminianas que estão solteiras terão altas chances de iniciar um relacionamento longo, com possibilidade de casamento. Aproveite essa fase para adquirir um pouco mais de responsabilidade. Lembre-se que não precisa ter medo, afinal, os astros estão a seu favor! Para as nativas que já está em uma relação, o período será de muita cumplicidade, conexão e carinho entre você e o parceiro, aproveite dessa chance para dar mais um passo na relação.

Libra – As nativas que estão solteiras irão encontrar um grande amor nos lugares mais inesperados. Portanto, mantenha o coração receptivo às possibilidades do seu caminho. Já as mulheres de Libra que já estão comprometidas deverão evitar possíveis conflitos, e manter o diálogo sempre aberto dentro do relacionamento.

Aquário – Se você é solteira, a sua previsão para o amor indica grandes chances de paixões intensas e arrebatadoras. Porém, com menos chances de se tornar algo duradouro. Então, tente ir com calma com as pessoas que anda conhecendo. Lembre-se de não se jogar de primeira nas relações que você nem sabe qual o verdadeiro objetivo. Para quem já se encontra em um relacionamento, precisarão de um espaço para desenvolver as suas ideias e a sua privacidade.

Câncer – Se você é uma pessoa solteira, você terá grandes chances de ingressar em relacionamentos intensos, porém rápidos. A sexualidade estará em alta. As mulheres comprometidas viverão um momento de estabilidade. É preciso não deixar que nesse período o relacionamento caia na rotina.

Escorpião – As escorpianas solteiras poderão estar um pouco mais seletivas na escolha dos parceiros. A intensidade sexual também pode estar presente. Mulheres desse signo costumam ser aparentemente mais frias e seletivas, porém, dentro do relacionamento, há possibilidade que em 2020 possam estar mais flexíveis ao ponto de vista do parceiro, em prol da felicidade da relação.

Peixes – As solteiras piscianas terão grandes chances para relacionamentos intensos, porém a maioria deles será breve. A rede de contatos estará mais ativa do que nunca. As chances de gravidez são altas, por isso é recomendável se prevenir. As mulheres comprometidas viverão um período de cumplicidade.

