Continder: confira a lista dos solteiros mais desejados de Sena Madureira

Sena Madureira também foi alvo do Continder – o programa do ContilNet que seleciona o grupo de solteiros mais desejados do Acre.

A lista desta edição de 2019 traz 10 destaques especiais que estão arrancando suspiros na Princesinha do Iaco.

Os convidados Júnior Chaves, Jaqueline Reis, Amanda Diniz e Felipe Costa, também do município, além de membros da Equipe do ContilNet, foram responsáveis pelas escolhas.

OS 5 MAIS DESEJADOS DE SENA MADUREIRA

5º Júnior Gomes

Um jeito sertanejo e sorriso encantador. Essas são as duas características que mais se destacam no solteiro Júnior Gomes, que é o quinto destaque da lista de cobiçados. Com 23 anos, o pecuarista de profissão ama compartilhar bons momentos com a família e sair com amigos.

Júnior está no Instagram pelo @_juniorgomes.

4º Clécio Furtado

O solteiro Clécio Santos Furtado, de 27 anos, é o quarto destaque. Amante do futebol e viajante apaixonado, o senamadureirense ama se divertir com amigos. Seus sonhos? Ter uma família abençoada e recursos para ajudar ao próximo.

Clécio está no Instagram pelo @clecio_furtado.

3º Ariel Lucena

Com corpo atlético e escultural, Ariel Feitosa de Lucena Araújo, de 23 anos, é o terceiro destaque. O jovem pecuarista ama se reunir com os amigos, fazer churrasco e assistir séries na Netflix. Sonho? Continuar crescendo no “ramo das fazendas”.

Ariel está no Instagram pelo @ariellucena18.

2º Yago Cembrani

No auge dos 26 anos, Yago Cembrani é segundo destaque. O profissional de Marketing adora conhecer outros lugares e praticar esportes. Seu sonho? Viajar para as Ilhas Maldivas.

Yago está no Instagram pelo @yagocembrani.

1º José Josimar Bonfim

O caçula da lista, com apenas 22 anos, é o estudante de medicina José Josimar Paula Bonfim, que atrai olhares por onde passa. Assíduo nas atividades físicas, o jovem tem o sonho de finalizar a faculdade.

José Josimar está no Instagram pelo @josejbonfim.

AS 5 MAIS DESEJADAS DE SENA MADUREIRA

5º Fabiana Carvalho

A maquiadora e designer de sobrancelhas Fabiana Carvalho, de 21 anos, é o quinto destaque da lista de cobiçadas. Empreendedora em potencial, a jovem gosta de ler livros, assistir Netflix e sair com as amigas. Seus maiores sonhos? Abrir seu próprio negócio e viajar pelo mundo.

Fabiana está no Instagram pelo @fabianacarvallho_.

4º Janaína Maia

A senamadureirense Janaína Maia, de 24 anos, ficou na quarta posição da lista. Enfermeira e mãe de dois filhos, a sonhadora que busca um melhor futuro para os dois maiores amores de sua vida, gosta de ler.

Janaína está no Instagram pelo @enf.janainamaia.

3º Patrícia D’Oliveira

A servidora pública e estudante Patrícia Oliveira, de 23 anos, é a terceira da lista. Curiosa para conhecer novos lugares, a morena também gosta de sair com as amigas, frequentar a academia e curtir o fim de semana. Sonhos? Viajar o mundo e ter experiências incríveis com pessoas incríveis.

Patrícia está no Instagram pelo @oliveirapatty17.

2º Rayane Maia

Rayane Maia da Costa, de 32 anos, ocupa a segunda posição na lista. A cinéfila que também ama escutar músicas e assistir séries é assistente social e especialista em Políticas Públicas. Seu sonho? Viver tranquila, com estabilidade e paz.

Rayane está no Instagram pelo @rayanemaia20.

1º Jéssica Sampaio

A primeira colocada da lista é a engenheira florestal Jéssica Sampaio, de 27 anos. O seu maior sonho é ter grandes realizações profissionais.

Jéssica está no Instagram pelo @eng.jsgsampaiio.

