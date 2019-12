Convênio entre Prefeitura e Energisa garante nova iluminação pública em CZS

Os principais pontos de Cruzeiro do Sul já contam com nova iluminação, este é o resultado da parceria entre Energisa e a Prefeitura da segunda maior cidade do estado. De acordo com informações da assessoria de comunicação da Energisa, o projeto faz parte do Programa de Eficiência Energética – PEE, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel e contou com um investimento de aproximadamente R$ 1,1 milhão.

“Através do convênio foi realizado a troca de 806 lâmpadas leds, mais econômicas e eficientes. Com o Projeto de Eficiência Energética da distribuidora, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul vai economizar com a conta de iluminação pública cerca 902 mil kWh/ano o que corresponde a R$ 442 mil reais por ano”, divulgou a instituição.

O diretor técnico e comercial da Energisa, Ricardo Xavier, comemora: “Conseguimos iluminar pontos estratégicos da cidade, com lâmpadas novas e mais eficientes, o que contribui para diminuir os gastos com manutenção do sistema. A cidade agora conta com uma iluminação pública de qualidade e econômica”, diz.

Os locais selecionados estão nos cartões postais e são considerados pontos turísticos do município.

