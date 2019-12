Roubos a veículos reduzem no mês de dezembro na capital, diz Sejusp

Por meio das estratégias baseadas em inteligência analítica e cerco tático urbano e rodoviário do Sistema de Segurança Pública, as forças de segurança têm dado respostas rápidas e eficazes no que diz respeito aos crimes contra o patrimônio, mais especificamente aos roubos/furtos de veículos na capital acreana.

De acordo com uma pesquisa realizada pelo Núcleo da Inteligência da Sejusp, a redução foi de 162 registros, do dia 1º ao dia 23 de mês de novembro, para 100 registros de roubos/furtos no mesmo período de dezembro; bem como a recuperação de veículos se deu na ordem de 71%, no mesmo período de novembro, e 90% em dezembro. Outro fator positivo, é o tempo recorde em que esses bens são recuperados e os envolvidos punidos por tal crime.

Um exemplo recente foi o caso de dois criminosos que, na manhã do último domingo, 22, realizaram um roubo de um veículo modelo Veloster, no bairro Rosa Linda em Rio Branco.Uma ação rápida de identificação, por meio do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), possibilitou que, momentos após o registro do roubo, uma guarnição da Polícia Militar iniciasse uma perseguição policial para deter os criminosos e recuperar o bem extraído do proprietário.

Ao perceberem a presença da polícia, os criminosos tentaram fugir mas perderam a direção e colidiram na lateral de um ônibus, na Avenida Antônio da Rocha Viana. O acidente resultou na morte de um dos criminosos e outro foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco, em estado grave.

Segundo o secretário de Justiça e Segurança Pública, Paulo Cézar Santos, as estratégias estabelecidas no Sistema de Segurança Pública, por meio da integração e agregação da Inteligência, vêm possibilitando a redução dos crimes contra a vida, bem como contra o patrimônio.

“Esse resultado é fruto das estratégias integradas, da atuação da Inteligência em identificar crime em tempo hábil, e principalmente do novo modelo implantando no Sistema de Segurança. É importante ressaltar que o Acre tem que passar a ser um local nocivo ao crime organizado, pois para que isso aconteça é importante, principalmente, do envolvimento de toda a sociedade. A segurança é sim dever do estado, mas é também responsabilidade de todos”, destacou.

Ainda segundo o secretário Paulo Cézar, os roubos realizados na capital se deram em virtude do crime se capitalizar, devido às diversas baixas derivadas das apreensões realizadas em Rio Branco e no interior do estado. Porém, em razão de assimilar rápido os movimentos do crime, o Sistema de Segurança atualmente se tornou dinâmico no combate a qualquer modalidade criminosa.

“A Inteligência do Sistema de Segurança Pública está atenta aos novos movimentos do crime e toda vez que qualquer tipo de delito se configurar na sociedade, o sistema dará uma resposta à altura, pois a capacidade de análise dos fenômenos e o poder de resposta é o diferencial do novo modelo de gestão”, finalizou.

Pesquisa em outros seis estados brasileiros

Recentemente, o estado do Paraná divulgou uma pesquisa sobre o índice de recuperação de veículos roubados e furtados em seis estados, entre eles: Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás e Distrito Federal; onde aponta que ele é o segundo estado com maior taxa de recuperação de veículos roubados, perdendo apenas para o estado de Goiás, que tem uma taxa de 65%. Levando em consideração essa estatística, o Acre é o estado com o maior índice, onde a pesquisa realizada no estado aponta um aumento de 88% no número de recuperação de veículos, no último semestre.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários