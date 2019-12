CZS: Ilderlei e Zequinha doam mais de mil cestas básicas para instituições e moradores

Ilderlei Cordeiro, prefeito de Cruzeiro do Sul, aprendeu com o pai, o ex-deputado federal Ildefonso Cordeiro, a importância da solidariedade. Num gesto de generosidade, Ilderlei e Zequinha Lima doaram mais de mil cestas básicas para instituições, servidores e cidadãos de baixa renda neste Natal.

A cesta completa inclui frango e panetone. A doação não é institucional, mas de cunho pessoal do prefeito, que compreende a importância de todas as pessoas terem o que comer. Para a União Municipal das Associações de Moradores (Umam) foram destinadas 700 cestas básicas, outras 500 foram entregues aos servidores e servidoras que atuam na área de limpeza da cidade e 300 destinadas às igrejas. Todas as instituições destinarão os donativos às famílias carentes de Cruzeiro.

Segundo o pastor Paulo Adelino, a atitude do prefeito é valorosa. “Esses sacolões doados pelo prefeito vai ajudar muitas famílias. Muitas igrejas foram contempladas e, a partir delas, muitas pessoas serão beneficiadas. Eu glorifico a vida do Ilderlei, pois a Bíblia diz que ‘a fé sem ação é morta’ e, hoje, ele está fazendo o que ela diz, ajudando o próximo”.

O sentimento de gratidão é compartilhado pelo pastor da Assembleia de Deus, José Ciriaico. “Essa é uma atitude louvável, finalizando um ano de muita dificuldade. Mas, fechando com chave de ouro, pois temos que pensar positivo e ser gratos a Deus. Tendo em vista que o verdadeiro sentido do Natal é o amor, só temos que agradecer por poder ajudar tantas pessoas”.

