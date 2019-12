Dinheiro no bolso! Ritual e 4 dicas para ter prosperidade financeira em 2020

E se a ideia é conseguir dinheiro no bolso em 2020, o mestre tarólogo Daniel Atalla ensina o que ele chama de “regras de ouro para a prosperidade financeira “. São quatro passos simples, mas que podem fazer a diferença no ano novo.

As regras de ouro para prosperar

1. Tenha crenças positivas

Ter crença e pensamento positivos é o primeiro passo para atrair dinheiro e prosperidade

Tudo começa com pensamentos e crenças positivas, defende Atalla. “Crença positiva faz a mente ser próspera e faz a vida prosperar”, afirma o mestre tarólogo. “Exercite sempre sua mente para eliminar pensamentos negativos e alimentá-la com informações e pensamentos positivos”, orienta Atalla.

“O que você acredita é o que vive. Crenças negativas como: dinheiro é sujo, pecado, não é pra mim, difícil de ganhar, não cai do céu e etc., vão impedir que o dinheiro seja algo presente e abundante na sua vida”, alerta o mestre tarólogo.

A sugestão é deixar esse pessimismo de lado e, no lugar, pensar: “Ter dinheiro é abundância e Deus é abundância. Dinheiro que vem fácil, facilita nossa vida. Não é pecado ter dinheiro, não é ruim e não vai nos prejudicar, pelo contrário, irá facilitar a vida”.

2. Faça um planejamento sem ter medo de desejar as coisas boas

Não basta pensar, é preciso focar e fazer planejamento para que as coisas boas aconteçam

Esse passo complementa o primeiro. Além de ter pensamentos positivos, é preciso focar as energias. “É importante saber a vida que quer e posicionar na mente o que deseja. Se não visualizarmos ou não soubermos o que queremos, o universo não vai entregar o que desejamos”, ressalta Atalla.

Ele diz ainda que não é preciso ter medo de desejar e almejar as melhores coisas para você. Essa é uma forma de orientar a mente para, como o mestre diz, “vibrar pelo que queremos”.

3. Cuidado com as energias ao seu redor

Nada de deixar a casa bagunçada!

Não basta apenas focar nos desejos e eliminar os pensamentos ruins. De acordo com o mestre tarólogo, é fundamental também equilibrar as energias – as suas e as do local onde você vive.

“Ambientes bagunçados, limitados, com coisas quebradas, estragadas e até que não são bonitas deixa a condição de prosperidade mais complicada. Casa abandonada, escura, fechada, com sensação de opressão gera um problema”, diz Atalla. “Lugares negativos e que só mostram pobreza naturalmente irão atrair isso para nossa vida”, completa.

A dica é prestar atenção ao ambiente em que vive e os lugares que frequenta. Diante disso, facá a seguinte pergunta: “Esses lugares são gostosos e positivos?”. Se a reposta for não, tente mudar!

Ainda é preciso atenção às pessoas ao seu redor. “Somos o espelho das 5 pessoas mais próximas. Esteja junto de pessoas que nutrem coisas boas, que tenham propósito. Gente que reclama de tudo, que tudo é problema, que tudo vai dar errado e que nunca responde um uma pergunta com algo positivo intoxicam nossas vibrações e nos afastam do que queremos”, fala o mestre.

Para completar a busca por equilíbrio nas energias, cuidado ao que você consome. Segundo Atalla, as séries e os programas que você assiste, as músicas que você escuta, os livros e notícias que você lê, tudo isso cria sua realidade. Cerque-se de coisas positivas.

4. Mexa-se!

Coloque seus planos em prática e corra atrás de seus desejos!

Aqui, Daniel Atalla é enfático: “Não adianta só sonhar e pensar positivo. Tem que colocar tudo em prática”. É hora de colocar em práticas os planos e ir atrás dos desejos, guiando-se pelas crenças positivas e outras regras citadas acima.

Como fazer isso? “Comece a colocar ações positivas em sua vida, organizar seus pensamentos, se relacionar com pessoas boas, organizar sua casa, ter objetivos e metas. Vigie as palavras! Não fale mais coisas negativas, não reclame. Seja grato! Observe e corrija suas ações. Gentileza gera Gentileza. Coopere! A cooperação traz união e a união faz a força”, orienta o mestre tarólogo.

Ritual para atrair dinheiro

Para completar, faça um ritual para atrair prosperidade e ativar o fluxo do dinheiro

Uma das boas ações para ter prosperidade financeira é apostar em um ritual – que pode ser feito qualquer dia do ano. De acordo com Atalla, esse é um ritual de ativação de fluxo de dinheiro . Veja os detalhes:

Separe os itens a seguir:

1 pote branco

1 punhado de arroz

3 folhas de louro

9 moedas de mesmo valor

Incenso de Canela

1 vela amarela

1 taça com água



Para fazer o ritual, escolha um lugar tranquilo (lembre-se de observar as energias do ambiente!). O primeiro passo é posicionar todos os elementos a sua frente. Tudo pronto? Vamos ao ritual:

Em um pires branco ou em um castiçal, acenda a sua vela amarela, determinando que a Prosperidade e a Abundância estejam em sua vida.

Acenda o incenso de canela e repita 3 vezes a Afirmação Poderosa: “Eu quero, Eu posso, Eu conquisto, Eu mereço. Abençoado Seja, Luz e Amor”.

Pegue o pote branco, despeje o arroz e visualize uma cena de alegria em sua vida.

Acrescente as 3 folhas de louro, formando um triângulo com elas. No centro do triângulo, empilhadas, posicione a 9 moedas.

Mentalize um desejo que você quer, mas veja-o já realizado. Encha o seu coração de alegria e permita sorrir enquanto faz esta visualização.

Quando sentir que seu coração se encheu de felicidade, repita 7 vezes a frase: “Eu sou uma Estrela”

Termine o Ritual agradecendo o Universo que abençoou a sua vida e o seu desejo.

Quando a vela e o incenso terminarem, recolha o arroz e as folhas de louro e utilize em um preparo de alimento. Uma boa sugestão, segundo Atalla, pode ser um almoço com arroz e feijão. “Já as moedas, gaste com algo que lhe dê prazer. Se o valor não for suficiente para comprar aquilo que deseja, você poderá acrescentar mais dinheiro “, indica o mestre tarólogo.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários