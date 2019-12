Do tamanho de prédio! Asteroide gigante passará perto da Terra após o Natal

Um grande asteroide vai passar a uma distância relativamente próxima da Terra logo após o Natal neste ano, segundo a agência espacial norte-americana, a Nasa. A rocha espacial tem entre 280 metros e 620 metros de diâmetro, algo como a Willis Tower, de Chicago, que possui 110 andares. Com este tamanho, ela é a segunda maior a se aproximar do nosso planeta neste ano.

Chamado de 310442 (2000 CH59), o asteroide deve passar “por aqui” por volta das 7h54 (hora universal) ou 4h54 (horário de Brasília) da próxima quinta-feira (26). Ele estará a 2 milhões de quilômetros da Terra.

Apesar de parecer bastante longe do planeta – a Terra fica a cerca de 384 mil km da Lua —, essa distância é relativamente próxima, considerando as proporções astronômicas. Tanto é que a Nasa considerou a aproximação da rocha espacial um evento perigoso.

A observação do corpo é feita pelo Centro para Estudos de Objetos Próximos à Terra (CNEOS, na sigla em inglês). O CH59 é classificado como um “objeto próximo da Terra”. Essa atribuição é dada a qualquer corpo que passe a uma distância de até 194 milhões de quilômetros do Sol e a 48 milhões de quilômetros da Terra.

O que torna o CH59 perigoso é tanto seu diâmetro ser maior do que 140 metros quanto a expectativa de sua trajetória futura fazer com que passe a menos de 0,05 unidades astronômicas da Terra (algo como 7,5 milhões de quilômetros).

“Ao longo de muitos séculos e milênios, esses asteroides podem evoluir e chegar a cruzar a órbita da Terra. Por isso, é prudente monitorá-lo nas décadas a seguir para estudar como a órbita que descrevem pode estar mudando”, afirmou Paul Chodas, diretor do CNEOS, à revista Newsweek.

Ou seja, apesar de não chegar a passar raspando no nosso planeta, o asteroide está no radar da Nasa para evitar que qualquer surpresa aconteça. O asteroide viaja a uma velocidade de 44.256 km/h, algo como 18 vezes a capacidade máxima de um jato F-16, segundo o CNEOS.

Este não será o último asteroide a passar próximo à Terra nesse finalzinho de 2019. Até o fim do ano, outros seis se aproximarão do nosso planeta. Os próximos dois —216258 (2006 WH1) e 2013 XY20— atingirão seu ponto mais próximo nesta sexta-feira (20) e no sábado (21). O primeiro terá entre 200 metros e 440 metros de diâmetro, e o segundo terá até 540 metros de diâmetro.

