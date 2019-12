Doméstica tatua nomes de toda a família de prefeito de Feijó e viraliza nas redes sociais

A empregada doméstica do prefeito de Feijó, Kieffer Cavalcante (Progressistas), resolveu fazer uma tatuagem em homenagem à família do gestor em seu corpo.

Segundo informações repassadas ao ContilNet, a mulher fez a tatuagem em sua perna com os nomes do filho do prefeito, da primeira dama e do próprio Kieffer.

A tatuagem rendeu inúmeros comentários e viralizou nas redes sociais com as mais variadas opiniões. Segundo Cláudio Barros, a empregada quis puxar o saco do gestor. Já Amália Rodrigues disse que achou bonita a forma de demonstração de carinho à família.

