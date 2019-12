Durante comemoração de Natal, mulher mata homem a facadas no Residencial Andirá

Gisildo dos Santos Monteiro foi morto a golpes de faca durante uma bebedeira, na madrugada desta quarta-feira (25), na Rua Canário, no Residencial Andirá, próximo ao Ifac, no Bairro Xavier Maia, em Rio Branco. Segundo informações da polícia, uma mulher identificada como Dejane Araújo Moreira, 41 anos, começou a discutir com Gisildo e, em seguida, os dois entraram em luta corporal. Após a briga, a mulher deixou o local, mas voltou com uma faca, se aproximou da vítima e desferiu várias facadas na cabeça, costa e peito do homem. Gisildo ainda conseguiu correr e pedir ajuda os vizinhos. Após a ação, a acusada fugiu.

Populares ainda acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que só constatou a morte do homem. O corpo foi recolhido e levado para o Instituto Médico Legal (IML) para os devidos procedimentos. Policiais militares também foram acionados, colheram informações sobre a acusada, fizeram buscas na região e conseguiram realizar a prisão da acusada em flagrante. Dejane foi encaminhada para a Delegacia de Flagrantes (Defla), para os devidos procedimentos cabíveis.

A motivação do crime não foi divulgada, mas agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) já iniciaram as investigações sobre o caso.

