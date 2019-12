Em 24 horas, 7 veículos foram roubados na Capital; facção planeja lucro alto na Bolívia

As caminhonetes, em especial, têm alto interesse comercial no país que é vizinho do Acre, pois podem ser trocados por armas e drogas

A crescente onda de violência vêm assustando da população de Rio Branco. Em 24 horas, duas caminhonetes luxuosas foram roubadas na Capital. E isto não é o mais assustador, em ambos os carros, os proprietários foram rendidos pelos bandidos com armas em punho.

O primeiro dos casos citados ocorreu na noite de terça-feira (17) onde a vítima ainda foi sequestrada pelos assaltantes. O fato aconteceu na esquina das ruas Marte e Abacate, no Bairro Morada do Sol.

O homem estava indo para uma partida de futebol, mas ao se aproximar do cruzamento foi abordado por homens armados, que o renderam e fugiram levando a caminhonete e o motorista.

A vítima foi acorrentada e mantida em cativeiro no Conjunto Rui Lino, mas conseguiu se fugir do local horas e pediu ajuda para acionar a Polícia Militar. Como o sequestro foi divulgado amplamente nas redes sociais, os bandidos abandonaram o veículo em outro local e fugiram.

O segundo caso ocorreu na noite de quarta-feira (18). Um homem estava dentro do carro, em frente a uma farmácia no bairro Bosque, na companhia das duas filhas aguardando a esposa, que havia descido para comprar um medicamento. Ele foi abordado por criminosos armados que o fizeram descer do carro e levaram o veículo. Ele conseguiu retirar as duas filhas do carro.

Ao ser acionada, a Polícia Militar conseguiu flagrar os bandidos com o carro entrando no bairro Areal. A polícia fez o acompanhamento e os criminosos efetuaram vários disparos contra os militares, que revidaram e dispararam tiros de fuzil na caminhonete.

Os assaltantes acabaram perdendo o controle da direção e o veículo caiu dentro do Igarapé do Almoço, no Bairro Canaã. Os criminosos empreenderam fuga por uma área de mata. Apesar da fuga deles, a caminhonete foi recuperada.

Nos dois casos a polícia agiu rápido e conseguiu recuperar os veículos, mas e quem não consegue? Segundo dados repassados ao ContilNet, somente entre as 7h00min do dia 17 de dezembro até as 07h00min do dia 18 de dezembro, foram roubados sete veículos entre motos e carros. O que mais chama a atenção é que apenas carros “luxuosos” parecem estar na mira dos bandidos. Mas isso pode ter uma explicação.

Facção procura por veículos novos

Segundo informações extraoficiais, uma das facções criminosas que domina diversos bairros de Rio Branco e vários municípios do estado, determinou que seus membros tentem roubar carros, de preferência que sejam novos, para que sejam levados para a Bolívia.

Essas caminhonetes têm alto interesse comercial no país que é vizinho do Acre, pois podem ser trocados por armas e drogas. A ação visaria repor os materiais que a polícia tem apreendido no estado durante as últimas semanas.

Colaborou Ithamar Souza.

