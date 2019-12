Em fase de conclusão de curso, estudante de enfermagem da Ufac é encontrada morta

A estudante Patrícia Souza da Costa, de 22 anos, que concluía o curso de enfermagem na Universidade Federal do Acre, Campus Floresta, foi encontrada morta na manhã do último sábado (28) em sua residência, no município de Guajará (AM), após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC) hemorrágico. A jovem já estava no processo de colação de grau, a ser concluído no dia 18 de março de 2020.

O presidente do DCE, Ulissys Bandeira lamentou a morte da estudante nas redes sociais, e reiterou que a Universidade tem sofrido nos últimos meses com perdas prematuras, como do professor Gleisson e do estudante de enfermagem Davi Lucas. Segundo ele, a outorga com certificação da jovem será concedida a família.

“Para nós da Ufac, em especial aos professores e colegas de curso que conviveram mais assiduamente com ela é uma perca muito grande. Era uma excelente pessoa, carinhosa, excelente profissional, elogiada pelos profissionais que a acompanharam nos estágios no Hospital do Juruá, na UPA, e em outras instituições. O Campus Floresta infelizmente não vai ter o prazer de dar a outorga de grau com vida para ela, mas os coordenadores vão enviar o pedido de outorga de grau, o certificado dela em memoriam, para entregar para família. Ela passou cinco anos lutando muito, vindo do Guajará, e vamos dar esse tributo a família”, explicou o Presidente do DCE, Ulissys Bandeira.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários