Empresário reage a roubo em joalheria e mata suspeito a tiros

No final da manhã desta sexta-feira (20), um suspeito ainda não identificado morreu durante um roubo em uma joalheria, na Avenida José Amador dos Reis, bairro JK, Zona Leste de Porto Velho.

De acordo com informações da polícia, dois homens chegaram em uma motocicleta, o garupa desceu e foi até a joalheria e anunciou o assalto. Na parte dos fundos do estabelecimento, o proprietário da loja avistou o momento do assalto pelas câmeras de monitoramento, sendo assim ele rapidamente reagiu disparando contra o suspeito.

O comparsa do assaltante fugiu. Uma funcionária foi atingida de raspão na mão e foi socorrido por populares até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Leste.

