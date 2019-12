Estágio: MPAC divulga edital de convocação dos estudantes aprovados

Nesta segunda-feira, 30, o Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf), publicou no Diário Eletrônico o edital de convocação para estagiários aprovados no primeiro processo seletivo realizado pela instituição.

Os candidatos convocados terão prazo de 2 (dois) dias, após o primeiro contato, para confirmar o interesse na vaga. Eles deverão apresentar-se na sede do Centro de Integração Empresa Escola – CIEE, em Rio Branco, munidos das documentações exigidas, expressas no edital.

VEJA LISTA AQUI

Os estudantes convocados irão atuar em Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Bujari nas áreas de Direito, Administração, Sistema de Informação, Psicologia, Serviço Social, Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Arquitetura e Engenharia Civil.

A carga horário de trabalho é de 30 horas semanais, com bolsa mensal no valor de 1 (um) salário mínimo mais auxilio transporte.

O processo seletivo foi anunciado pela procuradora-geral de Justiça, Kátia Rejane de Araújo Rodrigues, em outubro deste ano. “Os estudantes terão a experiência de estagiar no Ministério Público, uma instituição que goza de credibilidade junto à sociedade e nós, membros e servidores, devemos nos orgulhar. Porém isso nos dá uma responsabilidade imensa e o dever de continuar melhorando”, comentou.

