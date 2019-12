Falsos educadores físicos estariam atuando nas academias da Capital; MP investiga

O Ministério Público do Estado do Acre (MPE/AC), por meio da Procuradoria de Defesa do Consumidor, do de Justiça, Romeu Cordeiro Barbosa Filho, vai investigar a suposta prática de exercício irregular da profissão de educador físico em academias de Rio Branco. O anúncio foi publicado na edição do Diário Eletrônico.

Conforme denúncias enviadas ao MP, as academias estariam contratando falsos “profissionais trainers e professores de educação física, sem a devida comprovação”.

Segundo o despacho do promotor, uma academia foi convidada a comparecer à pormotoria para prestar esclarecimentos. O promotor determina que seja expedida notificação às demais academias investigadas para que compareçam ao Ministério Público para apresentarem explicações sobre as denúncias.

