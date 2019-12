Festas, makes e dicas para o fim de ano com Kelly Kley! Confira

COLUNA Estilo & Evento 25-12-2019

Confraternização CS

A confraternização das clientes da Loja Carmen Steffens esse mês foi com muito glamour, alegria e maravilhosos presentes de amigo oculto. Confira alguns momento por Assis Lima.

Make

Quer arrasar nas festas de final de ano com uma maravilhosa make, produtos de qualidade e com um super precinho? Já sabe, Alice Lessa é o nome! Corre que ainda tem vaga em sua agenda

O Studio fica localizado na rua Xapuri, 47 bairro: Aeroporto Velho. Contato: 9997-2272

Defesa

A coluna parabeniza a arquiteta, Luciana Moura pela aprovação na defesa do seu TFG com o tema: Centro de Convivência para Idosos.

Luciana na foto ladeadas pelos professores.

Glamour

No glamour dessa semana a jornalista Luciana Teixeira que foi uma das vencedoras do Prêmio de Jornalismo do Ministério Público que aconteceu no dia 13 deste mês na categoria, Rádio Jornalismo acumulando 18 troféus em seu currículo.

Luciana Teixeira recebendo o prêmio pelas mãos da procuradora – geral de justiça, Kátia Rejane.

Réveillon Gran Reserva

O Réveillon Gran Reserva contará com open bar premium com cervejas petra e original, whisky Old parr, vodka absolut, espumante, gin e tônica, água e refrigerantes. Três ilhas gastronômicas com frios, frutas, estação boteco, ilha de massas e risotos e um delicioso café da manhã.

Para animar a festa as Bandas: Iana Sarkis, Luan Lima, e Bruno Damasceno.

Espaço Kids: Brinquedos, monitores especializados, cantinho da soneca, e snacks (batata frita e mini pizza)

Mesa: 900 reais, cadeira avulsa: 200 reais, convite louge: 170 reais, criança até 10 anos: 70 reais.

Informações: 99962-8282

Niver

No dia 14 de dezembro quem apagou mais uma velinha foi a bela Genária Souza, a coluna deseja os parabéns e um novo ciclo mais abençoado.

Niver mana

No dia 18 quem deu mais uma volta ao redor do sol foi a competentíssima doutora, Mirla Saldanha minha mana. Que papai do céu lhe abençoe mais e mais com muita saúde, amor, paz, felicidade e sucesso!

Belém

Em Belém o casal, Sueli Sobrinho e José Wilkens participaram da festa de confraternização da turma de medicina da Universidade Federal do Pará de 1981 na qual doutor José Wilkens fez parte. Foi uma mega festa com muito glamour.

O Boticário

Campanha de Natal do Boticário incentiva as pessoas a doarem amor

Presentear é um ato de amor, e por meio de um presente podemos expressar esse nobre sentimento que se manifesta especialmente em datas importantes. Pensando nesse momento, o Boticário neste Natal está realizando a maior oferta de presentes, com 80 opções, para presentear a todos que fizeram a diferença durante o ano.

E como forma de doar ainda mais amor, a marca traz também o “Compre e Doe”, em que, a cada Kit de Natal ou Eau de Parfum vendido, o Boticário doa um valor para Instituições, como, o Instituto de Apoio a Crianças e ao Adolescente com Doenças Renais (ICRIM), Hospital Santa Casa e ao Hospital Infantil Darcy Vargas, que tratam de pessoas que precisam ser transplantadas. Os preços dos kits vão de R$19,90 a R$289,00. Confiram alguns dos lindos kits da marca!

ContilNet

Fico feliz em fazer parte desta equipe do ContilNet há 7 anos, e sempre em contar com vocês meus queridos leitores. Todos os colaboradores desejam o melhor a você em 2020 e que continue nos prestigiando pois vocês são a razão do sucesso do site.

Dica: Mesa posta para o Natal

Natal chegando e a coluna Estilo & Evento traz para meus maravilhosos leitores e leitoras dica de como montar uma linda mesa para receber quem vocês mais amam!

Datas comemorativas sempre tendem a nos deixar um pouco apreensivos nos preparativos: Como decorar e encantar meus convidados?

Fique tranquilo, escolhas simples podem resultar em produções lindas e memoráveis. Confira as dicas e inspirações para produzir uma bela mesa decorada para o Natal!

Mesa Rústica Com Toque Sofisticado

Neste estilo, optamos por trazer uma decoração acolhedora com toques sofisticados, harmonizando elementos clássicos e rústicos para promover um visual único!

Um dos melhores artifícios para criar esta atmosfera está no uso de elementos que espelhem a natureza na composição.

Uma das peças-chave que escolhemos é a tábua multiuso Art Wood, utilizada como sousplat, trazendo rusticidade à composição. Sua textura natural contrasta com elegância com a louça cerâmica de acabamento fosco. O guardanapo de algodão Home Vichy trouxe um toque de cor e descontração ao look, através de sua versátil e atual estampa xadrez.

Para trazer um estilo sofisticado, optamos por itens gold! Sim, o dourado nos fascina e enobrece a decoração.

O brilho deste nobre metal está refletido nas taças, talheres e jogos americanos, que se unem para enriquecer a composição. Destaque para os talheres Madrid Ouro Matte, que possuem design contemporâneo e contam com a elegância do acabamento matte. Além do jogo americano Folha Seca, que surge decorando a mesa com muito glamour, através de sua forma orgânica e textura diferenciada.

Detalhes fazem toda a diferença, e por isso incluímos um charme especial posicionando um galhinho de visco no centro do prato.

Mesa Tradição Natalina

Esta proposta surge com cativantes referências Natalinas. O vermelho é a nossa cor base, por ser vibrante transmite alegria e simboliza o melhor do espírito Natalino, que é o amor!

O jogo americano Concept Renda possui efeito metalizado na superfície, que torna este item ideal para um dia comemorativo.

Um dos momentos em que demonstramos nosso carinho é a troca de presentes, não é mesmo? Nosso sousplat Sharing, do inglês “compartilhar”, estampa a essência deste momento, afinal não estamos falando apenas em compartilhar bens materiais, mas sim, a alegria de bem receber e partilhar o melhor que temos para oferecer.

Para não ofuscar a beleza do sousplats, optamos pela transparência do prato raso Dots, que harmoniza com a taça Diamond. Já na escolha dos talheres, optamos por usar a linha Prince Pérola, que valoriza a composição com seu design delicado e diferenciado.

Na escolha do guardanapo, neste look totalmente temático, contamos com a clássica estampa tartan, do guardanapo Xadrez Natal. Aproveitamos para fazer uma dobradura em forma de envelope para deixar um mimo para os convidados, como um delicioso biscoito de Natal!

Fonte: Copa & Cia

