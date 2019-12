Firmino abre o placar para o Liverpool contra o Flamengo na prorrogação

O Liverpool abriu o placar aos 8 minutos do primeiro tempo da prorrogação. Em rápido contra-ataque, Roberto Firmino recebeu de Mané para cortar o goleiro Diego Alves e abrir o placar para os ingleses. O gol ocorreu num momento em que o time de Jürgen Kloop tem amplo domínio do jogo.

Numa partida tensa, Flamengo e Liverpool decidem o título do Mundial de Clubes na prorrogação. No tempo normal, o placar não saiu do 0 a 0. Nesta etapa, serão dois tempos de 15 minutos para decidir quem será o campeão. Em caso de manutenção do empate, a disputa irá para os pênaltis.

O Flamengo chegou a viver um drama nos minutos finais. Aos 45m do segundo tempo, Rafinha interrompeu um contra-ataque do Liverpool com falta em Mané, lance que, num primeiro momento, a arbitragem considerou pênalti. Mas, após consulta ao VAR, o qatari Abdulrahman Al-Jassim cancelou a marcação.

A reta final do jogo foi marcada por uma reação do Liverpool, que passou a levar mais perigo à meta de Diego Alves. Aos 40m, o goleiro do Flamengo fez sua primeira grande defesa na decisão do Mundial de Clubes. O técnico Jorge Jesus surpreendeu com alterações diferentes das que vinha fazendo nas últimas partidas. Aos 31 da etapa final, trocou Arrascaeta por Vitinho.

Uma partida que, ao menos para os brasileiros, já entrou para a história antes mesmo de começar, já que é a primeira vez dos rubro-negros na final desde a conquista do título de 1981, quando o torneio ainda nem tinha a chancela da Fifa. E o adversário é justamente o mesmo de 38 anos atrás.

No Rio, a expectativa é grande. Além da mobilização dos torcedores pela cidade, uma grande festa é preparada para a chegada da delegação do Flamengo caso o time seja bicampeão. O desembarque está previsto para cerca das 23h deste domingo.

