Flamengo repete estratégia usada com Pedro Rocha para tentar Thiago Maia por empréstimo

Rubro-Negro negocia com o Lille para ter volante brasileiro até dezembro de 2020, com opção de compra ao fim do contrato

O Flamengo espera acertar em breve com seu terceiro reforço para 2020. O clube negocia o empréstimo e Thiago Maia até dezembro de 2020. A estratégia é a mesma usada com Pedro Rocha. O Rubro-Negro quer o jogador por um ano, com opção de compra ao fim do contrato.

O Flamengo ainda trata a negociação com cautela e espera avançar após a virada de ano. Um dos obstáculos é a divergência de valor fixado por opção de compra após o empréstimo.

A ideia do Flamengo é que Thiago Maia se apresenta no Rio de Janeiro no dia 13 de janeiro. O jogador, de 22 anos, está no futebol francês desde 2017, quando foi negociado pelo Santos com o Lille por 14 milhões de euros.

Campeão olímpico em 2016, Thiago Maia foi revelado pelo Santos. O jogador, em várias oportunidades, se declarou rubro-negro e afirmou ter o sonho de jogar no Flamengo. O clube monitora há algum tempo a situação dele.

Sem espaço no Lille, Thiago Maia disputou apenas quatro jogos na temporada francesa, sendo um deles pela Liga dos Campeões. Ele está no clube desde 2017 e teve bom aproveitamento nos dois primeiros anos, sendo titular em grande parte das campanhas no campeonato francês.

Além da possibilidade de contar com Thiago Maia, o Flamengo já fez duas contratações para 2020: Gustavo Henrique, ex-Santos, e Pedro Rocha, ex-Cruzeiro.

