Frente fria chega na quarta e acarreta temporais: “Inundação e deslizamento de terras”

O pesquisador Davi Friale atualizou as previsões para esta semana no Acre. Segundo ele, os acreanos devem estar preparados para chuvas intensas já a partir desta terça-feira (17) que devem durar pelo menor até a próxima quinta (19). “O mau tempo que se aproxima é consequência da chegada de uma fraca frente fria que chega na quarta-feira e “deixará o tempo extremamente instável, com chuvas a qualquer momento desde as primeiras horas do dia. A temperatura diurna fica amena. Em Rio Branco, Brasileia e cidades próximas, as chuvas devem começar já a partir desta terça-feira, principalmente durante a noite”, explicou.

E ele chama a atenção para possibilidade de transtornos como “inundação de ruas, transbordamento de córregos e igarapés, queda de árvores e deslizamentos de terra”.

Segundo o pesquisador, a previsão é que chova, nestes três dias, entre 80 e 160mm. Com este acumulado, liga-se o alerta para o nível dos rios.

“O nível dos principais rios do Acre deverá subir muito nos próximos dias. Alguns rios, inclusive o rio Acre, poderão transbordar na semana do Natal. Em Rio Branco, o nível do rio Acre, às 14h desta terça-feira marcava 12m e continuava subindo. Nesta quarta-feira, seu nível deverá superar a marca de 12,2m registrada no último dia 19 de novembro”, asseverou.

Semana será com os dias mais longos do ano

“No próximo sábado(21), o sol estará na sua máxima posição ao sul da Terra, ou seja, a noite de sábado para domingo será a mais curta do ano. Este fenômeno é conhecido como solstício de verão, quando os raios solares incidem verticalmente no trópico de Capricórnio. Os quatro dias anteriores e os quatro posteriores ao próximo sábado serão os mais longos do ano. Assim, começa o verão, a estação do ano mais chuvosa no Acre e na maior parte do Brasil”.

