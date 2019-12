Gêmeos de reality são encontrados mortos; polícia acredita que se mataram juntos

Os irmãos gêmeos Bill e Joe Smith, que chegaram a integrar o reality show ‘My Big Fat Gypsy Wedding’ (algo como ‘Casamentão Cigano’, em tradução livre), foram encontrados mortos nesse final de semana em Kent, no Reino Unido. A notícia sobre os dois, que tinham apenas 32 anos, está causando comoção no país, com cobertura extensa dos jornais, sites e emissoras de televisão.

Bill e Joe Smith foram encontrados enforcados em árvores em um bosque de uma comunidade remota, em circunstâncias que indicam as autoridades convergem para um suicídio conjunto, de acordo com as informações coletadas pelo site The Daily Mail.

“A polícia de Kent foi chamada às 11h34 desse sábado, dia 28 de dezembro, após os corpos de dois homens de aproximadamente 30 anos serem encontrados em Dibden Lane”, afirma o comunicado da polícia local. “O caso não está sendo tratado como suspeito e os oficiais acionados na ocorrência estão prestando todos os esclarecimentos aos peritos.”

Colega de ambos em ‘My Big Fat Gypsy Wedding’, Paddy Doherty prestou solidariedade aos gêmeos pelas redes sociais. “Descansem em paz, garotos”, escreveu, colocando duas fotos de Joe e Bill. “Estou muito triste pelos problemas dos dois, do fundo do meu coração. Deus vai cuidar deles agora, Deus vai ter piedade deles, eles são dois anjos, duas pessoas doces, eles eram inacreditáveis.”

