Globo define data de Ayres no Jornal Nacional e sua companheira de bancada

Dia 21 de março de 2020 será uma data especial: trata-se da data que os brasileiros terão o prazer de contar, mais uma vez, com o carisma de um dos maiores nomes do jornalismo acreano na bancada do jornal de maior audiência do país.

A informação foi confirmada pela própria TV Globo e confirmada por Ayres nas redes sociais. “Em 2020 tem Acre novamente no JN!”, comemorou Ayres.

Ele divide a bancada com Lídia Pace, do RN, que encerrou o revezamento de apresentadores na primeira edição do ato que comemorou 50 anos do telejornal.

