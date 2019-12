Gloria Perez relembra atitude radical do SBT contra ela e revela: “Deu trabalho”

Gloria Perez surpreendeu seus seguidores ao relembrar uma história envolvendo a sua novela O Clone e o SBT. Para quem não se lembra, a telenovela foi um sucesso absoluto de audiência e crítica, mas sofreu nos primeiros dias. O motivo? Na época, o SBT exibia a Casa dos Artistas, reality que foi um verdadeiro fenômeno de audiência. “SBT jogou o primeiro reality show brasileiro, a Casa dos artistas, em cima da novela. Deu trabalho, mas perdemos um único dia”, comentou Gloria Perez.

Ela respondia um perfil que havia anunciado o retorno da reprise. “Em 2001 entrava no ar na Globo uma das novelas mais marcantes da história, O Clone rendeu 47 pontos de audiência e trouxe o Marrocos para os brasileiros, destaque da trilha sonora, Whenever Wherever – Shakira (tema de Karla), hoje esse grande sucesso volta ao ar pelo canal VIVA”, disse o perfil.

Um outro internauta elogiou os temas abordados na trama. “Já assisti O Clone diversas vezes, mas só agora eu sinto o poder que essa novela teve na época. Poder que eu digo no quesito de conflitos religiosos e essa grande descoberta na área da Biologia”, disse ele. “O distanciamento faz a gente enxergar diferente, não é?”, comentou Gloria Perez.

